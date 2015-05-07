Procon registra quase 300 reclamações contra planos de saúde em 2015

No entanto, segundo a assessora jurídica do Procon-ES, Edineia Dal Col, os usuários reclamam constantemente que o prazo não é respeitado. “Para consultas básicas são sete dias de prazo para agendamento, mas a gente sabe que os usuários enfrentam esses problemas porque os planos dificultam a situação. Por isso, é bom sempre reclamar com o Procon e com a Agência Nacional de Saúde porque nem sempre no papo entre consumidor e plano a situação é resolvida”, disse.

A comerciante Vanilda Pinheiro Gomes registrou reclamação contra seu plano de saúde por cobrança indevida, mas também reconhece que raramente os prazos são cumpridos. “A gente enfrenta muitas dificuldades, recebi uma cobrança de serviço que não usei e sempre passamos por problemas para marcações e reclamações“, contou.A Lei Estadual nº 9.394/2010 determina que as empresas de planos de saúde que operam no Espírito Santo autorizem ou não solicitações de exames e cirurgias em um prazo máximo de até três dias úteis. Esse prazo é reduzido para pessoas acima de 60 anos, que precisam ter o retorno da operadora no prazo máximo de 24 horas. O usuário de plano de saúde também tem o seu direito garantido quando se trata do agendamento de consultas. De acordo com a Resolução nº 259 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o atendimento médico, nos casos de urgência e emergência, deve ser imediato; até 21 dias úteis para procedimentos de alta complexidade; até 7 para consulta básica (cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia).Em casos de consultas com especialistas o prazo é de 14 dias. Até 10 dias úteis é o prazo para consulta ou sessão com fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e 7 dias úteis para procedimentos realizados em consultório pelo cirurgião-dentista.Com os descumprimentos dos prazos, o Procon-ES notifica as empresas e busca primeiramente uma solução consensual. “É um número considerável de reclamações, tendo em vista que conseguimos conversar com os planos e resolver a situação. A dificuldade está entre a operadora e o consumidor“, explicou.As reclamações podem ser feitas no órgão de defesa do consumidor por meio do telefone 151.