Procon registra 417 reclamações de ligações indevidas de empresas

Foto ilustrativa: Atendente de telemarketing, call center Crédito: Divulgação

O Procon Estadual registrou, em 2016, 417 reclamações contra empresas que ligam várias vezes para oferecer produtos e serviços aos clientes. Mais de 18 mil pessoas fizeram o cadastro no sistema "Bloqueio de Telemarketing- Não Importune", implantado pelo órgão em 2010, cadastrando mais de 32 mil linhas para não receber essas ligações indevidas.

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O sistema foi implantado em 2010. Os consumidores cadastram seus números de telefone para não receber ligações de telemarketing no site do órgão. Passados 30 dias do cadastramento, as empresas prestadoras de serviço não poderão fazer ligações para os inscritos. Se ligarem, podem ser multadas.

Em 2016, o Procon aplicou mais de R$ 340 mil em multas para empresas que descumpriram o sistema. Das multas aplicadas, mais de 50% foram contra empresas de telefonia móvel. Bancos, cartões de crédito e financeiras também estão no alvo das reclamações dos consumidores.

O que mais incomoda são a insistência e os horários inadequados. A merendeira Cleane Santana de Sousa já sofreu com operadora ligando para oferecer pacotes de internet até durante a noite.

"Insistência de internet, sendo que eu já tenho internet, mas eles insistem. Liga 5 (vezes). Até as 21h eles estão ligando. Incomoda demais porque a gente já falou que não quer e eles continuam insistindo", conta.

Já a vendedora Adriana Helena está irritada com as ligações do banco. "Às vezes até oferecendo um cartão, um crédito. A gente fala que não quer, mas o banco fica ligando, ligando. É um saco".

Embora a lei que regulamente o sistema seja estadual, a diretora-presidente do Procon, Denize Izaíta, destaca que as empresas com sede em outros estados também devem se adequar a legislação.

"A legislação é amplamente constitucional, ou seja, independente de onde estiver sediada a empresa, pode ser no Espírito Santo ou em qualquer estado, ela deverá cumprir os termos da legislação do Espírito Santo e não pode incomodar o capixaba com aquilo que ele expressou que não quer ser incomodado", explica.