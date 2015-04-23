O Procon Estadual registrou 433 denúncias no primeiro trimestre deste ano contra a operadora Vivo, devido à suspensão do serviço de internet móvel no celular ao fim da franquia. A empresa é alvo do órgão de defesa do consumidor por conta da prática denunciada, que tem sido comum entre às operadoras de telefonia. Autuada no início do mês, o prazo para a Vivo fazer a defesa dela junto ao Procon termina na segunda-feira (27).As denúncias começaram no último trimestre do ano passado, quando o anúncio foi feito pela operadora. De outubro a dezembro, 52 reclamações de clientes foram registradas no órgão público. Por conta disto, a operadora virou alvo do Procon, que abriu um processo administrativo.

Your browser does not support the audio element. Procon recebeu mais de 430 reclamações contra a Vivo em três meses

A decisão das operadoras, segundo o órgão de defesa do consumidor, contraria as ofertas pré-contratuais e publicitárias. Elas previam apenas a redução da velocidade para navegar, com a promessa de conexão ilimitada. O diretor jurídico do Procon Estadual, Igor Britto, ressalta que a prática configura descumprimento de oferta aos clientes, alteração unilateral do contrato e propaganda enganosa referentes ao pacote de internet móvel.

"É muito grave quando empresas que representam todo um mercado, e um muito essencial como telefonia, adotam uma medida conjunta de violação de contratos e de descumprimento de publicidade. Essa é uma das condutas mais graves previstas no Códio de Defesa do Consumidor, porque rompe uma segurança jurídica com toda a população brasileira", explicou à Rádio CBN Vitória.

Planos pré-pago e controle

O órgão identificou que os contratos alterados seriam apenas nos planos pré-pago e controle. "A princípio, nós não encontramos no nosso sistema de informação reclamações de clientes pós-pago. E a operadora disse que a princípio não vai adotar essas medidas com os planos pós-pagos. Estamos levando isso em consideração na investigação. Porque razão só os pré-pagos?", indagou Igor Britto.

A Tim também é alvo do Procon, mas o número de reclamações contra a empresa é bem inferior a da Vivo, segundo o diretor jurídico. Claro e Oi ainda não foram alvos de denúncias junto ao Procon.

Após a conclusão do processo, as operadoras poderão sofrer sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor que vão desde multa, em torno de aproximadamente R$ 7 milhões, suspensão de venda de novos serviços e imposição de contrapropaganda.

Nesta quinta-feira (23), Procons estaduais, municipais e do Distrito Federal iniciaram uma campanha de combate à suspensão do serviço de internet móvel no celular ao fim da franquia, o chamado “Dia D”. A ideia é que todos os órgãos do pais façam investigações em seus respectivos estados e comecem a adotar medidas.

"Não é uma luta fácil, já que estamos falando das quatro grandes operadoras de telefonia do país. Elas adotaram a medida em conjunto, de forma estratégica, criando um impacto no serviço de telefonia em todo país", afirmou Britto.

O Procon Estadual do Espírito Santo foi um dos primeiros a avançar na investigação sobre esse assunto. Acre, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também já iniciaram seus processos administrativos.

O outro lado