Mais de 50 postos de combustíveis da Grande Vitória foram notificados pelo Procon Estadual e podem ser multados por não ter o cartaz informando preço do diesel antes e depois da redução R$ 0,46 anunciada pelo Governo Federal, no dia 27 de maio. Crédito: Divulgação

Mais de 50 postos de combustíveis da Grande Vitória foram notificados pelo Procon Estadual e podem ser multados por não ter o cartaz informando preço do diesel antes e depois da redução de R$ 0,46 anunciada pelo Governo Federal, no dia 27 de maio.

Your browser does not support the audio element. Procon notificou mais de 50 postos irregulares na Grande Vitória

De acordo com informações da diretora do Procon Estadual, Denize Izaita, a fiscalização do órgão já passou por 100 postos nas duas últimas semanas e 57 deles não tinham informações sobre o preço que era cobrado pelo diesel no dia 21 de maio, quando começou a greve dos caminhoneiros. Os postos com problemas têm até 10 dias para regularizar a situação e podem levar uma multa com o valor mínimo de R$ 600.

“A ação é notificar para a entrega da nota. No primeiro momento o posto não é multado, mas pode ser multado, sim”, explicou a diretora do Procon.

Na manhã deste sábado a reportagem da CBN Vitória passou por 10 postos de combustíveis, em Vitória, Cariacica e Vila Velha. Dois deles não tinham as placas informando o preço do diesel no dia 21 de maio. Um na Capital, na Avenida Vitória, e o outro em Jardim América, em Cariacica.

O Procon Municipal de Vitória notificou 26 postos sobre o preço do diesel, e os postos terão 10 dias para apresentar documentos como notas fiscais de compra dos combustíveis entre outros documentos exigidos pela fiscalização do órgão. Até o momento não foram lavrados autos de infração.

Em Vila Velha, a coordenação do Procon Municipal informou que não houve registros de preços abusivos ou de descumprimento das normas estabelecidas.

A Prefeitura da Serra informou que nenhum posto foi notificado ou multado pelo preço cobrado pelo diesel. Seis postos foram notificados pela falta de cartazes com os preços.