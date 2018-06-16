Mais de 50 postos de combustíveis da Grande Vitória foram notificados pelo Procon Estadual e podem ser multados por não ter o cartaz informando preço do diesel antes e depois da redução de R$ 0,46 anunciada pelo Governo Federal, no dia 27 de maio.
Procon notificou mais de 50 postos irregulares na Grande Vitória
De acordo com informações da diretora do Procon Estadual, Denize Izaita, a fiscalização do órgão já passou por 100 postos nas duas últimas semanas e 57 deles não tinham informações sobre o preço que era cobrado pelo diesel no dia 21 de maio, quando começou a greve dos caminhoneiros. Os postos com problemas têm até 10 dias para regularizar a situação e podem levar uma multa com o valor mínimo de R$ 600.
“A ação é notificar para a entrega da nota. No primeiro momento o posto não é multado, mas pode ser multado, sim”, explicou a diretora do Procon.
Na manhã deste sábado a reportagem da CBN Vitória passou por 10 postos de combustíveis, em Vitória, Cariacica e Vila Velha. Dois deles não tinham as placas informando o preço do diesel no dia 21 de maio. Um na Capital, na Avenida Vitória, e o outro em Jardim América, em Cariacica.
O Procon Municipal de Vitória notificou 26 postos sobre o preço do diesel, e os postos terão 10 dias para apresentar documentos como notas fiscais de compra dos combustíveis entre outros documentos exigidos pela fiscalização do órgão. Até o momento não foram lavrados autos de infração.
Em Vila Velha, a coordenação do Procon Municipal informou que não houve registros de preços abusivos ou de descumprimento das normas estabelecidas.
A Prefeitura da Serra informou que nenhum posto foi notificado ou multado pelo preço cobrado pelo diesel. Seis postos foram notificados pela falta de cartazes com os preços.
O Procon de Cariacica identificou três estabelecimentos que não apresentavam o cartaz com aviso e nem reduziram o valor do litro do diesel. As infrações estão sendo analisadas pelo Procon.