Procon-ES realiza palestras para endividados

Na época em que o Brasil vive a mistura de crise econômica, incertezas políticas e perspectivas de aumento do desemprego, o Procon Estadual afirma que chegamos à era dos superendividados. Para celebrar o Dia do Consumidor, no dia 15 de março, o órgão aconselha a população sobre como evitar as dívidas. Os superendividados são consumidores com dívidas que extrapolam - e muito - a sua renda. No Espírito Santo, segundo diretor-presidente do Procon-ES, Ademir Cardoso, a dificuldade para fazer renegociação de dívida é o maior problema dos cidadãos que procuram o órgão de defesa do consumidor.

"São aqueles que não estão tendo capacidade de saldar os seus compromissos financeiros, em função de vários fatores, como desequilíbrio em seu orçamento. E nós estamos junto aos credores tentando fazer negociação. O credor quer receber, o consumidor quer pagar, então tentamos chegar a um acordo, é o que fazemos todos os dias", afirmou.Para Ademir, é importante que o consumidor aprenda a lidar com seu orçamento para não ficar no vermelho. E o processo, segundo ele, deve envolver toda a família. "Nós recomendamos chamar toda a família e colocá-la a par da situação e da necessidade de todos participarem do esforço de sair do vermelho. Também buscar fugir das despesas que não são necessárias. Deixar de fora o supérfluo. Buscar lazer de graça, que não exige gasto. É um esforço que tem que ser conjunto da família para evitar o endividamento", afirmou.Nesta sexta-feira (13), o Procon realizou uma série de palestras com o objetivo de ajudar os consumidores a alcançarem o controle financeiro. Entre as principais dúvidas dos participantes estava a cobrança elevada dos juros por parte dos credores.Um participante, que preferiu não se identificar, contou à reportagem que está endividado há aproximadamente um ano e buscava informações sobre como virar o jogo. "As dicas fundamentais são para eu recorrer às empresas em que contraí empréstimos e procurar a Justiça, pois estão cobrando juros abusivos", afirmou.Em caso de não conseguir negociar os débitos junto as empresas, a solução é procurar o Procon Estadual, que também está presente na Central Faça Fácil, em Cariacica. No local, as dívidas serão renegociadas.