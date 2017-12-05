Procon alerta para as armadilhas nas compras de natal

O Natal é a época em que há maior movimento no comércio. Por conta disso, o Procon Estadual está promovendo a Operação Noel, para orientar comerciantes e fiscalizar o cumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor em lojas da Grande Vitória e do interior do Estado.
O Procon vai orientar os comerciantes em relação a diversos aspectos, como a obrigatoriedade de informações de preços nos produtos, formas de pagamento, esclarecimentos sobre política de trocas de mercadorias e quais são os critérios para trocar um presente.
Com a chegada do Natal, a diretora presidente do Procon Estadual, Denise Izaíta, diz que é importante que os consumidores fiquem atentos na hora de comprar os presentes para evitar transtornos. Algumas das dicas são em relação às compras feitas pela internet. “Visitar apenas sites que o consumidor tenha ciência da idoneidade e observar atentamente o prazo da entrega, já que nos fins de ano há um atraso muito grande na entrega dessas encomendas.”
Mas é preciso ter atenção na hora de fazer compras em lojas físicas também. Joice Pereira, de 22 anos, contou o que faz na hora de adquirir os presentes. “Eu mantenho a etiqueta da mercadoria e guardo a nota fiscal, para não dar nenhum problema em uma eventual troca.“
A Operação Noel começou na última segunda-feira (4). Depois de 15 dias, os agentes do Procon vão voltar aos estabelecimentos comerciais para verificar se as orientações foram cumpridas. Caso contrário, os donos das lojas podem receber autos de infração e multas. A ação é feita em parceria com os procons municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Cachoeiro.