Procon alerta para as armadilhas nas compras de natal

Operação Noel Crédito: Divulgação/Procon-ES

O Natal é a época em que há maior movimento no comércio. Por conta disso, o Procon Estadual está promovendo a Operação Noel, para orientar comerciantes e fiscalizar o cumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor em lojas da Grande Vitória e do interior do Estado.

O Procon vai orientar os comerciantes em relação a diversos aspectos, como a obrigatoriedade de informações de preços nos produtos, formas de pagamento, esclarecimentos sobre política de trocas de mercadorias e quais são os critérios para trocar um presente.

Com a chegada do Natal, a diretora presidente do Procon Estadual, Denise Izaíta, diz que é importante que os consumidores fiquem atentos na hora de comprar os presentes para evitar transtornos. Algumas das dicas são em relação às compras feitas pela internet. “Visitar apenas sites que o consumidor tenha ciência da idoneidade e observar atentamente o prazo da entrega, já que nos fins de ano há um atraso muito grande na entrega dessas encomendas.”

Mas é preciso ter atenção na hora de fazer compras em lojas físicas também. Joice Pereira, de 22 anos, contou o que faz na hora de adquirir os presentes. “Eu mantenho a etiqueta da mercadoria e guardo a nota fiscal, para não dar nenhum problema em uma eventual troca.“