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Maquiagem dos preços

Procon alerta para armadilhas de lojas e sites durante a Black Friday

O órgão está monitorando os preços de diversos produtos um mês antes do dia promocional, para constatar se os produtos realmente vão estar em promoção. Consumidor que conseguir provar a publicidade enganosa poderá reaver o dinheiro pago a mais

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 18:20

Publicado em 

05 nov 2018 às 18:20
Black Friday Crédito: Patrícia Scalzer
Este mês acontece a famosa Black Friday. No dia 23 de novembro, o comércio em geral vai oferecer uma série de descontos em diversos produtos. Para evitar a
‘maquiagem’ de preços
, o Procon Estadual começou a monitorar o valor dos itens mais procurados no dia da promoção, para constatar se o produto realmente vai estar em promoção.
Procon alerta para armadilhas de lojas e sites durante Black Friday
A publicidade enganosa é crime e o consumidor que conseguir provar que foi enganado durante a Black Friday pode reaver o dinheiro pago a mais, segundo a diretora-presidente do Procon-ES, Denize Izaita.
“É bem interessante que ele faça o print da tela no dia anterior e no dia atual, se não houver o desconto que a empresa está anunciando, de fato, podemos fazer a execução forçada da obrigação. O Procon vai determinar que a empresa faça o desconto”, contou.
Lena pretende comprar um liquidificador na Black Friday Crédito: Patrícia Scalzer
Quem está de olho nos preços para não cair em pegadinhas na Black Friday é a cozinheira Lena Martins. Ela está precisando de um liquidificador novo, mas só vai comprar se o desconto for significativo.
“Hoje o liquidificador está entre R$ 100 e R$119. Se na Black Friday eu encontrar por até R$ 79 eu pago, porque acho que seria uma boa promoção”, disse.
O Procon-ES começou a monitorar os preços dos produtos no dia 22 de outubro. Segundo Denize, até o momento eles já oscilaram para mais e para menos. Ela conta que esse monitoramento começou um mês antes do dia da promoção porque em anos anteriores, o órgão percebeu que nas semanas que antecedem o evento, muitas lojas aumentam o preço dos produtos, para no dia da Black Friday o consumidor ter a falsa sensação de que está fazendo um bom negócio.
“Percebemos nos anos anteriores que no último mês, nas quatro semanas existe uma grande variação. Um dos itens da pesquisa, uma Smart TV, custava no dia 22 de outubro R$1.139,00, no dia 1º de novembro, ela teve uma redução para R$ 1.077,00. Já nesta segunda (05), o valor é de R$ 1.149,00”
A dica do Procon para evitar as promoções maquiadas é sempre tirar um print da tela no caso de compras feitas pela internet ou tirar uma foto do produto anunciado no caso de lojas físicas. Na madrugada do dia 23 de novembro, o Procon vai divulgar no site do órgão a lista dos produtos pesquisados, com as variações de preços e nome das lojas.

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