Procissão de Cariacica tem 10 km a mais que Romaria dos Homens

Há quem diga que é impossível andar os cerca de 14 km da tradicional Romaria dos Homens, com medo de não aguentar fazer o percurso da Catedral Metropolitana, em Vitória, à Prainha, no município de Vila Velha. Mas há um grupo de romeiros que sai de ainda mais longe: Cariacica Sede, com quase 10 km a mais. Os fieis começam a caminhar quase três horas antes da romaria oficial.

Segundo os organizadores, a romaria de Cariacica Sede começou em 1987, quando um fiel sofreu um acidente e fez uma promessa: se fosse curado andaria de Cariacica Sede ao Convento da Penha todos os anos. Dito e feito. No início foram poucos participantes, mas hoje a manifestação religiosa reúne cerca de cinco mil romeiros, que vão se encontrando no meio do caminho até se unirem ao grupo que sai do Centro de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Procissão de Cariacica tem 10 km a mais que Roamria dos Homens

O percurso é feito, em boa parte, pela Rodovia José Sette, com romeiros de bairros como Campo Verde, Santana e Itacibá. Há pessoas de todas as idades. A aposentada Terezinha de Assis Santos, de 78 anos, começou há cerca de seis anos e quer fazer o percurso novamente. “Para mim nunca teve dificuldade. Quando estou chegando no Convento, começo a sentir um calor nos pés e mãos e não fico cansada”, relatou.

A universitária Ingrid Nunes, de 22 anos, vai participar da Romaria dos Homens pela primeira vez e já vai fazer o percurso maior. “Eu estou indo pela fé mesmo, confiando que vai dar tudo certo. Claro que vou me hidratar bem e chegar bem descansada. Estou bem animada para fazer essa caminhada”, disse.

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O coordenador da romaria, Agostinho Antônio Ferreira, de 63 anos, acrescenta que todos os anos o público aumenta. A romaria inclui a presença de uma banda animando os romeiros em um trio elétrico. “É uma banda que anima muito. Muitos jovens começaram a ir. Hoje 60% é jovem que participa”, destacou.