Processo eleitoral é encerrado com diplomação de candidatos eleitos

Renato Casagrande (PSB) e sua esposa, durante cerimônia de diplomação no TRE-ES, nesta quarta (19) Crédito: José Carlos Schaeffer

Em uma sessão que encerra o período eleitoral e valida a eleição dos candidatos eleitos no pleito de outubro, foi realizada nesta quarta-feira (19) a cerimônia de diplomação dos eleitos, no salão pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), em Vitória. Considerada a última etapa do processo eleitoral de 2018, a diplomação foi conduzida pelo presidente do TRE-ES, Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Na cerimônia, foram diplomados os eleitos para os cargos de deputado estadual, deputado federal, senador e governador, além dos respectivos suplentes. O “documento” é indispensável para que o eleito tome posse no seu cargo.

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Em seu discurso, o governador eleito Renato Casagrande (PSB), que foi diplomado pela segunda vez no cargo, falou sobre a mudança do cenário de 2010 para cá e as exigências para o próximo mandato.

“Os ambientes econômicos e políticos são outros, nós somos diferentes, as alianças políticas são outras. E isso exigirá um novo governo, um governo diferente que possa buscar resultados como tivemos no passado, mas, que aponte de fato para uma eficácia e velocidade em que o Estado possa ser mais competitivo”, disse.

O senador eleito Fabiano Contarato (Rede) é diplomado em cerimônia no TRE-ES nesta quarta (19) Crédito: José Carlos Schaeffer

Novatos e representantes da renovação do senado no Estado, Fabiano Contarato (REDE) e Marcos do Val (PPS) falaram sobre projetos e os preparativos finais antes da posse, que acontecerá em fevereiro.

Contarato afirmou que já tem projetos voltados para áreas específicas no trânsito. O senador eleito citou o artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que a educação para o transito deve que ser promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior.

“Hoje a letra desta lei está morta. Como senador eu tenho que provocar as instituições. Se não for pelo Senado, vamos provocar a AGU (Advocacia-geral da União), os Ministérios Públicos Federal e Estadual, para entrar com uma ação civil pública. Seja contra a União, Estados ou Municipíos, mas, esses direitos que já estão consagrados terão que ser respeitados”, disse.

Outros projetos citados pelo senador são os que contemplam incentivos para o bom motorista, destacando a necessidade de mudança na função “arrecadadora” do poder público no sistema viário.

“Hoje, infelizmente, (as multas) se tornaram instrumentos de receita no sistema viário. Isso não pode acontecer. Eu queria ver dias em que nós tivéssemos uma sociedade consciente, onde não houvesse multas”, disse.

Contarato também afirmou que a desigualdade social será combatida no mandato.

“Nós temos desigualdade em todos os níveis, preconceito em todas as esferas, disseminação de ódio e direitos fundamentais da constituição sendo violados. Se eu puder direcionar o meu mandato para uma classe, não tenha dúvida que será para a população menos favorecida”, completou.

O senador eleito Marcos do Val (PPS) é diplomado em cerimônia no TRE-ES nesta quarta (19) Crédito: José Carlos Schaeffer

Já do Val afirmou que está formando um grupo com autoridades da segurança pública para debate sobre prioridades e destinação de recursos ao setor no Estado.

“Você não pode fazer um mandato ou criar um projeto sozinho que não isso não terá resultado. Então, eu reuni os próximos comandantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda para formar uma comissão e discutir as prioridades, montagem de projetos e destinação de recursos para o Estado, em capacitação e equipamentos”, disse.

Hartung