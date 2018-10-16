Problemas na rodovia Darly Santos continuam incomodando motoristas

Matagal ao lado da na rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

Os problemas de má conservação na rodovia Darly Santos, em Vila Velha, continuam incomodando os motoristas e pedestres. Em setembro deste ano a reportagem da CBN Vitória mostrou as condições ruins do local , onde os matagais tomavam conta dos canteiros e os buracos no asfalto preocupavam os motoristas. No entanto, cerca de um mês depois, a situação continua ruim.

O trevo que dá acesso ao bairro Novo México é um dos locais mais movimentados da região e apresenta diversos problemas. No local é possível verificar buracos no asfalto, mato alto nos canteiros e faixas de pedestres apagadas. Até mesmo um radar instalado na rodovia não estava funcionando na manhã desta terça-feira (16).

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A pedestre Sandra Nunes Francisco trabalha bem perto do trevo há muito tempo e enfrenta os problemas causados pela conservação ruim da rodovia. A doméstica se sente insegura ao atravessar em faixas de pedestre praticamente apagadas.

"É perigoso passar para o lado de lá, porque eles (os motoristas) não respeitam. Eu trabalho próximo da rotatória e não venho pegar o ônibus aqui, porque é perigoso. Tenho dificuldade para atravessa, porque muitos motoristas não param. Eu trabalho aqui há 10 anos e foi sempre desse jeito", opinou a pedestre.

Buracos no asfalto e faixas apagadas na rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

O motorista George Luiz Keijock passa pela rodovia todos os dias e está muito insatisfeito com as condições do asfalto.

"Tem muito buraco. Então, para nós que somos motoristas, é perigoso. Está faltando sinalizar e sinalizar a pista, porque está com muito buraco e muito desnivelada", reclamou o motorista.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), responsável pela administração da via, informou que iniciou os serviços de conservação com roçada na Rodovia Darly Santos, na altura do bairro Vale Encantado. O departamento estima que todo o trecho será limpo até o fim de outubro. O DER-ES também informou que o reforço de sinalização, a recuperação das faixas e o serviço de tapa-buracos serão realizadas até o fim de novembro.