Problema em sistema de transferência da documentação de carros no Detran gera reclamações

Quem precisa fazer transferência da documentação de veículos no Espírito Santo vem encontrando problemas. As reclamações são relativas à consulta ao selo digital de autenticidade de documentos registrados em cartório, que é feita junto ao Tribunal de Justiça (TJES). No entanto, o serviço está fora do ar por conta do recesso do Judiciário, que segue até o próximo dia 9 de janeiro.

A empresária Suellen Santana é proprietária de uma revendedora de carros. Com o problema, ela tem encontrado dificuldades para comprar e vender veículos. Conta que com impossibilidade de emissão dos selos, a alternativa é procurar cartórios que, segundo a empresária, cobram cerca de R$ 20 pelo serviço. Alguns, pedem prazo de três dias para finalizar a operação. Outros não fazem esse trabalho.

De acordo com Suellen Santana, ela já teve prejuízos e acabou perdendo uma venda por conta desse problema. “O cliente desistiu da negociação. Inclusive, eu tive que estornar o dinheiro porque ele cancelou a negociação. Ele disse não poderia esperar porque precisava do carro para viajar no fim do ano”, contou.

O Detran foi procurado para se posicionar a respeito dessa questão. Por meio de nota, a instituição confirmou que o sistema de consulta ao selo digital de autenticidade de documentos registrados em cartório está fora do ar durante o período de recesso do Tribunal de Justiça, que segue até o dia 09 de janeiro.