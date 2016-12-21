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Problema em sistema de transferência da documentação de carros no Detran gera reclamações

Serviço do selo digital de autenticidade de documentos registrados em cartório está fora do ar

Publicado em 21 de Dezembro de 2016 às 19:25

Publicado em 

21 dez 2016 às 19:25
Quem precisa fazer transferência da documentação de veículos no Espírito Santo vem encontrando problemas. As reclamações são relativas à consulta ao selo digital de autenticidade de documentos registrados em cartório, que é feita junto ao Tribunal de Justiça (TJES). No entanto, o serviço está fora do ar por conta do recesso do Judiciário, que segue até o próximo dia 9 de janeiro.
A empresária Suellen Santana é proprietária de uma revendedora de carros. Com o problema, ela tem encontrado dificuldades para comprar e vender veículos. Conta que com impossibilidade de emissão dos selos, a alternativa é procurar cartórios que, segundo a empresária, cobram cerca de R$ 20 pelo serviço. Alguns, pedem prazo de três dias para finalizar a operação. Outros não fazem esse trabalho.
De acordo com Suellen Santana, ela já teve prejuízos e acabou perdendo uma venda por conta desse problema. “O cliente desistiu da negociação. Inclusive, eu tive que estornar o dinheiro porque ele cancelou a negociação. Ele disse não poderia esperar porque precisava do carro para viajar no fim do ano”, contou.
O Detran foi procurado para se posicionar a respeito dessa questão. Por meio de nota, a instituição confirmou que o sistema de consulta ao selo digital de autenticidade de documentos registrados em cartório está fora do ar durante o período de recesso do Tribunal de Justiça, que segue até o dia 09 de janeiro.
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo também informou que, em reunião realizada entre a instituição e o Tribunal de Justiça, nesta quarta-feira (21), ficou alinhado que o DetranES adotaria alternativa para garantir o atendimento ao usuário. No entanto, não foi informada qual alternativa será adotada.

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