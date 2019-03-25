Problema climático prejudica o abastecimento de camarão em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Os frequentes alertas a respeito da Tempestade Tropical Iba, com possibilidade de ventos fortes e grandes ondas em alto-mar, fizeram com que dezenas de pescadores ficassem ancorados na Grande Vitória. Na colônia de pescadores da Praia do Suá, na Capital, cerca de 80 barcos estão parados há uma semana. Uma das consequências desse problema é o desabastecimento de pescado. Como a oferta de peixes e camarão diminui, já existe o temor pela falta de alguns produtos e também do aumento do preço.

O pescador Álvaro Martins da Silva, que é presidente da Associação de Pescadores da Praia do Suá, estima que os consumidores que gostam de camarão fresco já terão dificuldades para encontrar o produto a partir desta terça-feira (26). Segundo ele, os poucos camarões previstos para chegar devem ter um reajuste no preço.

"O peixe talvez falte menos, mas o camarão vai faltar muito e vai ter preço alto. O forte dos pescadores nossos é o camarão. Chegam muitos caminhões de peixe e eles estocam o peixe todinho", explicou o representante dos pescadores.

Os pescadores afirmaram que os camarões rosa, sete barbas e VG são os mais vendidos na Praia do Suá e devem ter aumento no preço. O preço médio do quilo do camarão sete barbas deve subir de R$ 15 para R$ 30 reais. O camarão VG deve ter um valor de R$ 50 para R$ 70 o quilo, enquanto o quilo do camarão rosa deve ser reajustado de R$ 60 para R$ 80.

Fora da colônia de pescadores, os comerciantes que atuam na área da Praia do Suá e que não dependem na venda do camarão fresco dizem que não temem uma possível falta do produto. Em cinco peixarias visitadas pela reportagem da CBN Vitória, nesta segunda-feira (25), os proprietários afirmam que têm estoques de camarão congelado.

PESCADORES PARADOS EM VITÓRIA E SERRA

O pescador Marcelo Helmer está sem trabalhar há uma semana. Na manhã desta segunda-feira ele chegou a sair para alto-mar, mas o medo do mau tempo fez com que ele desistisse.

Problema climático prejudica o abastecimento de camarão em Vitória Crédito: Eduardo Dias

"Eu voltei porque quando atualizou a previsão do tempo marcou mar alto e muito vento. Eu entrei em contato com pescadores que estão em Santa Cruz. Eles afirmaram que também já estavam indo para a costa, por causa do tempo ruim", explicou o pescador.