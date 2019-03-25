Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ALERTA DE TEMPESTADE

Problema climático prejudica o abastecimento de camarão em Vitória

Com o temor das tempestades, dezenas de pescadores da Grande Vitória não estão indo para alto-mar

Publicado em 25 de Março de 2019 às 14:20

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

25 mar 2019 às 14:20
Problema climático prejudica o abastecimento de camarão em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Os frequentes alertas a respeito da Tempestade Tropical Iba, com possibilidade de ventos fortes e grandes ondas em alto-mar, fizeram com que dezenas de pescadores ficassem ancorados na Grande Vitória. Na colônia de pescadores da Praia do Suá, na Capital, cerca de 80 barcos estão parados há uma semana. Uma das consequências desse problema é o desabastecimento de pescado. Como a oferta de peixes e camarão diminui, já existe o temor pela falta de alguns produtos e também do aumento do preço.
O pescador Álvaro Martins da Silva, que é presidente da Associação de Pescadores da Praia do Suá, estima que os consumidores que gostam de camarão fresco já terão dificuldades para encontrar o produto a partir desta terça-feira (26). Segundo ele, os poucos camarões previstos para chegar devem ter um reajuste no preço.
"O peixe talvez falte menos, mas o camarão vai faltar muito e vai ter preço alto. O forte dos pescadores nossos é o camarão. Chegam muitos caminhões de peixe e eles estocam o peixe todinho", explicou o representante dos pescadores.
Os pescadores afirmaram que os camarões rosa, sete barbas e VG são os mais vendidos na Praia do Suá e devem ter aumento no preço. O preço médio do quilo do camarão sete barbas deve subir de R$ 15 para R$ 30 reais. O camarão VG deve ter um valor de R$ 50 para R$ 70 o quilo, enquanto o quilo do camarão rosa deve ser reajustado de R$ 60 para R$ 80.
Fora da colônia de pescadores, os comerciantes que atuam na área da Praia do Suá e que não dependem na venda do camarão fresco dizem que não temem uma possível falta do produto. Em cinco peixarias visitadas pela reportagem da CBN Vitória, nesta segunda-feira (25), os proprietários afirmam que têm estoques de camarão congelado.
PESCADORES PARADOS EM VITÓRIA E SERRA
O pescador Marcelo Helmer está sem trabalhar há uma semana. Na manhã desta segunda-feira ele chegou a sair para alto-mar, mas o medo do mau tempo fez com que ele desistisse.
Problema climático prejudica o abastecimento de camarão em Vitória Crédito: Eduardo Dias
"Eu voltei porque quando atualizou a previsão do tempo marcou mar alto e muito vento. Eu entrei em contato com pescadores que estão em Santa Cruz. Eles afirmaram que também já estavam indo para a costa, por causa do tempo ruim", explicou o pescador.
O problema encarado na Praia do Suá também é visto na Serra. De acordo com Manuel Bueno, presidente da Associação dos Pescadores de Jacaraípe, cerca de 50 barcos estão parados no píer.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados