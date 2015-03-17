Pró-Matre volta a fechar, mas repasse do Estado normaliza funcionamento

Desta vez, os três médicos de plantão pediram demissão após trabalharem quatro meses sem receber salário. A situação, no entanto, foi normalizada no final da manhã com a abertura da unidade mediante promessa de repasse financeiro feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), segundo a direção da Pró-Matre.O hospital filantrópico passa por problemas financeiros devido à falta de repasses e acumula dívidas que de cerca de R$ 5 milhões. Os médicos estão com quatro meses de salários atrasados e os 250 funcionários estão há um mês sem receber. Sem aceitar novos pacientes nos últimos dias, a maternidade está com leitos vazios e salas de cirurgia estão paradas.A dona de casa Alessandra Santos foi de Cariacica a Vitória para ter seu bebê na Pró-Matre há uma semana. Ela é uma das 13 pacientes que ainda estão internadas, no aguardo da alta dos bebês da UTI Neonatal. Ela agradeceu o trabalho dos funcionários, que fizeram o seu parto e prestaram atendimento mesmo sem receber salário.“As meninas estão fazendo o impossível, porque não está tendo muito funcionário, elas estão vindo sem receber e eu não tenho do que reclamar, não só eu como outras mães aí. Elas estão vindo por amor e carinho”, disse.Durante a manhã, o diretor-técnico e médico da Pró-Matre, Hélcio Couto, disse que a Sesa garantiu que deposita até o final da semana uma quantia suficiente para que a instituição respire um pouco mais aliviada e volte a funcionar normalmente. “O secretário demonstrou boa vontade com a gente e se comprometeu a depositar um valor considerável para a gente quitar as dívidas imediatas e continuar funcionando. Eu sou diretor técnico e plantonista, vou trabalhar, outros médicos também e vai voltar ao normal”, contou.A Sesa informou, nesta segunda, que a maternidade já recebeu parte da dívida referente aos meses de outubro e novembro e que , nesta semana, receberá R$ 222 mil do janeiro. A direção da Pró-Matre informou que ainda busca por repasses da Prefeitura de Vitória que, por sua vez, alegou que aguarda a emissão de certidões negativas de débito para liberar os recursos para a instituição.