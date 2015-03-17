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ATENDIMENTO COM RESTRIÇÃO

Pró-Matre volta a atender casos de urgência e emergência

Dívidas com funcionários e fornecedores, que chega a R$ 5 milhões, fizeram a direção do hospital maternidade limitar o atendimento.

Publicado em 16 de Março de 2015 às 21:38

Publicado em 

16 mar 2015 às 21:38
Depois de passar todo final de semana sem atendimento, a Maternidade Pró-Matre, em Vitória, voltou a receber pacientes nesta segunda-feira (16). Mas apenas casos de urgência e emergência são atendidos. As dívidas com funcionários e fornecedores fizeram a direção do hospital limitar o atendimento. Ainda de acordo com a direção, o hospital não recebe o repasse do governo federal, estadual e municipal desde dezembro de 2014. A dívida da maternidade já chega a R$ 5 milhões.Cerca de 250 funcionários, incluindo enfermeiras, técnicos de enfermagem e higienização estão sem receber o pagamento referente ao mês de fevereiro, segundo a presidente da Associação Beneficente Pró-Matre de Vitória, Delma Guimarães. A situação dos médicos é ainda pior; eles estão com os salários atrasados desde dezembro do ano passado.Sem pagamento, muitos funcionários não estão indo trabalhar, por isso, Delma explica que a paciente que chegar na Pró-Matre vai passar por uma avaliação para saber se será atendida ou não.
Pró-Matre volta a atender casos de urgência e emergência
“Se ela estiver na hora de ganhar o bebê, ela sera atendida. Mas se a grávida ainda tiver um tempo, nós não vamos poder atender porque não temos funcionários para acompanhar o trabalho”, afirmou à Rádio CBN.
O hospital só não está sem materiais hospitalares porque havia uma grande quantidade no estoque, de acordo com Delma. Os materiais de limpeza já acabaram e uma vaquinha teve que ser feita para comprar os produtos. “Os materiais de higienização acabaram e fizemos uma vaquinha para comprar sacos de lixo e outras coisas, já não tinha mais material de limpeza”, disse.
A gerente de Regulação Assistencial, Maria Gorette Casagrande, informou que a Secretaria de Estado da Saúde herdou uma dívida da gestão passada de R$ 155 milhões. Deste total, R$ 68 milhões são referentes a atrasos dos meses de outubro, novembro e dezembro dos hospitais filantrópicos. A Secretaria já começou a pagar parte desta dívida em fevereiro e o cronograma de pagamento dos demais meses está sendo elaborado.
A Maternidade já recebeu parte da dívida referente aos meses de outubro e novembro e, nesta semana receberá R$ 222 mil, referente ao mês de janeiro.
As gestantes que necessitarem de atendimento podem ir para a Maternidade de Carapina, Maternidade de Cariacica, Santa Casa de Vitória, Hospital das Clínicas, Hospital Estadual Infantil e Maternidade de Vila Velha. Já as gestantes com risco, devem procurar o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

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