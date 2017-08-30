Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ABUSO SEXUAL

Prisões de acusados de pedofilia aumentam na Grande Vitória

Desde o início do ano, 60 pessoas já foram presas na Grande Vitória acusadas de abusar sexualmente de crianças e adolescentes. Em oito meses, o número já é igual ao que foi registrado em todo ano de 2016

Publicado em 30 de Agosto de 2017 às 20:30

Publicado em 

30 ago 2017 às 20:30
Desde o início do ano, 60 pessoas já foram presas na Grande Vitória acusadas de abusar sexualmente de crianças e adolescentes. Em oito meses, o número já é igual ao que foi registrado em todo ano de 2016. E não foram só as prisões que aumentam; a cada ano também aumenta o número de inquéritos concluídos. Em 2014 foram 350 inquéritos encaminhados para a Justiça, em 2016 esse número pulou para 1.050.
De acordo com o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, não foram os casos de pedofilia que aumentaram, mas a resolução dos casos. “Estamos vivenciando a quebra de um ciclo de impunidade. Aqueles crimes que por muito tempo permaneceram esquecidos pela sociedade, ou seja, prescreviam, não acontece mais. Hoje os acusados estão sendo denunciados e, sobretudo, condenados”, contou.
Prisões de acusados de pedofilia aumentam na Grande Vitória
Segundo Pazolini, desde 2009 o estupro de vulnerável se caracteriza pela prática da conjunção carnal ou por qualquer ato libidinoso. Por isso, qualquer atitude suspeita de um adulto com uma criança precisa ser avaliada, pois pode ser caracterizado estupro. “Além do contato sexual, da penetração pênis e vagina, temos também a prática de atos libidinosos que são contatos íntimos, masturbação, toques inadequados. Isso por si só já se caracteriza estupro de vulnerável se for praticado com menor de 14 anos”, disse.
A pedofilia deixa marcas nas vítimas para o resto da vida. De acordo com psicanalista Cláudia Pretti Pellegrini cada pessoa tem um tipo de sequela, que pode ser na área sexual, de convivência e até alimentar. “São sequelas negativas e profundas. Não se passa por isso sem ser atingido profundamente”, disse.
O delegado da DPCA explica que não é necessário ir até a delegacia para fazer uma denúncia de abuso sexual. A queixa pode ser feita pelo telefone 181 e também através do telefone da DPCA pelos números 3132-1916 e 3132-1917.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Presos pelo bloqueio do estreito de Ormuz há quase 100 dias: 'Só existe uma saída'
O apresentador Felipe Khoury enacara a travessia ES x MG pelo Parque Nacional do Caparaó
Destinos Capixabas chega ao último episódio da temporada com travessia transformadora entre ES e MG
Imagem de destaque
Tarifaço dos EUA contra o Brasil pode bater em 37,5% com soma de investigações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados