Desde o início do ano, 60 pessoas já foram presas na Grande Vitória acusadas de abusar sexualmente de crianças e adolescentes. Em oito meses, o número já é igual ao que foi registrado em todo ano de 2016. E não foram só as prisões que aumentam; a cada ano também aumenta o número de inquéritos concluídos. Em 2014 foram 350 inquéritos encaminhados para a Justiça, em 2016 esse número pulou para 1.050.

De acordo com o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, não foram os casos de pedofilia que aumentaram, mas a resolução dos casos. “Estamos vivenciando a quebra de um ciclo de impunidade. Aqueles crimes que por muito tempo permaneceram esquecidos pela sociedade, ou seja, prescreviam, não acontece mais. Hoje os acusados estão sendo denunciados e, sobretudo, condenados”, contou.

Your browser does not support the audio element. Prisões de acusados de pedofilia aumentam na Grande Vitória

Segundo Pazolini, desde 2009 o estupro de vulnerável se caracteriza pela prática da conjunção carnal ou por qualquer ato libidinoso. Por isso, qualquer atitude suspeita de um adulto com uma criança precisa ser avaliada, pois pode ser caracterizado estupro. “Além do contato sexual, da penetração pênis e vagina, temos também a prática de atos libidinosos que são contatos íntimos, masturbação, toques inadequados. Isso por si só já se caracteriza estupro de vulnerável se for praticado com menor de 14 anos”, disse.

A pedofilia deixa marcas nas vítimas para o resto da vida. De acordo com psicanalista Cláudia Pretti Pellegrini cada pessoa tem um tipo de sequela, que pode ser na área sexual, de convivência e até alimentar. “São sequelas negativas e profundas. Não se passa por isso sem ser atingido profundamente”, disse.