Prisão domiciliar para detentas grávidas ou mães no ES é negada

Internas em atendimento da Defensoria Pública Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A Justiça negou o pedido de habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo para fazer com que 231 mulheres, que estão em prisão provisória no Estado, passem a cumprir prisão domiciliar. O pedido é baseado em uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que concede prisão domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças com até 12 anos de idade ou que tenham algum tipo de deficiência.

Nesta terça-feira (27), a desembargadora substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, que proferiu a decisão liminar, fez contato com a reportagem para rebater a defensora pública Ana Letícia. "Minha decisão não externa dúvida quanto às exceções indicadas pelo STF, ou seja, as hipóteses que não podem obter o benefício: mulheres que praticaram crimes mediante violência ou grave ameaça; contra seus descendentes; e em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes", disse.

Na decisão, a magistrada entendeu que não cabe ao Tribunal de Justiça, neste momento, decidir sobre o caso. Há um prazo de 60 dias, que ainda não chegou ao fim, para que as Justiça nos Estados identifiquem as mães que se encaixam nos parâmetros definidos e as transfira para casa.

Ademais, há um ofício da coordenação das Varas Criminais do Judiciário capixaba para que a ordem do Supremo Tribunal Federal seja imediatamente cumprida.

"Seria indevida a supressão de instância, já que não foi demonstrado o efetivo constrangimento ou risco de constrangimento, isto é, de desobediência à ordem do STF, praticado pelos juízes de 1º grau responsáveis por cada caso", frisou a magistrada.

A defensora pública Ana Letícia frisa que a Defensoria Pública Estadual discorda da decisão porque entende que os critérios para a concessão da prisão domiciliar são claros na decisão do STF e que o caso não é de supressão de instância, entre outras divergências com a decisão da magistrada. “A gente pretende se insurgir contra essa decisão para fazer, o quanto antes, valer esse direito dessas mulheres de responder a um processo em prisão domiciliar.”

Em média, de acordo com dados da própria Defensoria Pública do Espírito Santo, dependendo da unidade prisional, mulheres chegam a ficar mais de 400 dias em prisão provisória no Estado, aguardando julgamento.