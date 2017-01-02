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REVELAÇÕES

Principal torneio de base do país, Copa SP inicia nesta segunda com times capixabas na disputa

Jogadores como Neymar, do Barcelona, e Gabriel Jesus, do Manchester City foram revelados na competição.

Publicado em 02 de Janeiro de 2017 às 13:30

Publicado em 

02 jan 2017 às 13:30
Maior competição de base do Brasil, responsável por relevar grandes atletas, a Copa São Paulo de Futebol Júnior estreia nesta segunda-feira (2), com duas equipes capixabas. Rio Branco e Real Noroeste já viajaram para o estado paulista e jogam a primeira fase nesta semana, com três jogos. A equipe Capa Preta estreia nesta terça-feira (3), contra o São Carlos, enquanto os merengues do Noroeste do Estado jogam a primeira partida na quarta-feira (4), contra o Fluminense.
Jogadores como Neymar, do Barcelona, e Gabriel Jesus, do Manchester City foram revelados na competição. Os times capixabas estão em grupos considerados difíceis. O Rio Branco enfrenta Vasco, Botafogo-PB e São Carlos. Já o Real Noroeste tem jogos contra Fluminense, Grêmio Osasco e Interporto. Os times do Espírito Santo fizeram um amistoso preparatório, em que o Rio Branco venceu por 3 a 1.
Principal torneio de base do país, Copa SP inicia nesta segunda
O Real Noroeste participou da Copa São Paulo no ano passado. Na ocasião ficou em último colocado no grupo que tinha o mesmo Fluminense, adversário da estreia, na próxima quarta-feira (4). A outra equipe capixaba era a Desportiva, que também foi eliminada na primeira fase.
A estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior terá dois jogos nesta segunda-feira: a Ferroviária enfrenta o Vila Nova às 18h45. Já o Palmeiras tem encontro marcado contra o Paranoá, às 21 horas. A primeira fase dura até o próximo domingo e conta com 120 times.

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