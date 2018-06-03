Primeiro ônibus panorâmico começa a funcionar em Vitória e Vila Velha

Capixaba Bus Tour Crédito: Divulgação/ PMV

O primeiro dia de operação do ônibus panorâmico de turismo, o Capixaba Bus Tour, aconteceu neste sábado (02). Todos os 49 lugares do ônibus foram adquiridos para realizar o passeio pelos principais atrativos de Vitória e, também, de Vila Velha.

O local de embarque e desembarque é o estacionamento do quiosque 1 da praia de Camburi, na Capital. As saídas ocorrem sempre às 9 horas nas quartas, sábados, domingos e feriados.

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, destacou que o ônibus panorâmico vai dar mais conforto às milhares de pessoas que escolhem Vitória como destino turístico, fazendo com que os visitantes se encantem com a Capital por um outro ângulo, a partir de veículo aberto, confortável e panorâmico.

O passeio tem início na praia de Camburi e segue com um tour panorâmico pela orla, passando pelas principais avenidas e conhecendo os atrativos da Capital. A primeira parada é na Basílica de Santo Antônio.

De lá, o tour continua em direção ao Museu Vale, em Vila Velha, para uma parada e conhecimento da história da colonização e visualização da maior maquete ferroviária do Brasil. O passeio segue depois para o Centro Histórico de Vitória, com outra parada prevista na Cidade Alta, na Catedral Metropolitana e monumentos do entorno.

O passeio continua com um tour panorâmico pela Praça Costa Pereira, onde é possível ver os teatros Carlos Gomes e Glória, seguindo pela Beira-Mar com vista para o Morro do Penedo e Forte São João, até chegar ao Hortomercado, com parada de 1h30 para almoço.

Após esse período, o tour segue para Vila Velha, atravessando a 3ª Ponte. Em Vila Velha, o ônibus passa pelas principais avenidas da cidade.O tour também inclui passeio pelas praias da cidade, como a de Itaparica, de Itapoã, da Costa até a praia da Sereia. De lá, segue até o Farol de Santa Luzia, onde ocorre mais uma parada.

De lá, o passeio continua pelo Centro, praça Duque de Caxias, acessando a 3ª ponte para retorno a Vitória e seguindo para a Curva da Jurema e Praia do Canto, chegando ao ponto de partida.

Os ônibus turísticos possuem acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.