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Cidades

Primeiro dia de Enem aborda a seca e a crise dos refugiados na Europa

Para alguns candidatos, a prova estava muito difícil. Como em outros anos não faltou correria nos últimos minutos, em um dos casos, neste sábado, uma jovem se desesperou por perder a prova, se jogou no chão e chorou muito

Publicado em 05 de Novembro de 2016 às 16:00

Publicado em 

05 nov 2016 às 16:00
A escassez de água e a crise dos refugiados na Europa foram alguns assuntos no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas foram realizadas na tarde deste sábado (05), quando os candidatos resolveram questões sobre Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza. Para alguns candidatos, a prova estava muito difícil.
O militar Felipe Zeni, de 20 anos, destaca que o caderno de Ciências da Natureza estava com questões complexas. Algumas, ele não conseguiu resolver. “Foi a parte mais difícil da prova. Quem não estudou não teve condições de marcar a questão. Nem chutando dava para tentar acertar”, contou.
Primeiro dia de Enem aborda a seca e a crise dos refugiados na Europa
O estudante Iago Souza Rosário, de 19 anos, também considerou a prova difícil. Ele conta que a crise hídrica foi abordada em algumas questões. “Algumas partes estavam complicadas, mas qual prova não é? Teve questões sobre água, sobre a falta dela”, disse.
Mãe espera pelo filho
A pedagoga Ronara Fernandes, de 37 anos, não era candidata, mas ficou a tarde toda em frente ao Colégio Salesiano, em Vitória, esperando pelo filho de 15 anos que fez a prova como teste. Ela conta que o apoio da família neste momento faz toda a diferença. “A gente sempre procura apoiar, dar incentivo, para que ele se sinta realmente seguro e saber que estamos aqui para tudo que ele precisar na vida”, explicou.
Candidata perde prova e se desespera
Por conta do trânsito, a estudante Lívia da Silva Neto, chegou atrasada no local onde ia fazer a prova. Ela contou que ia fazer o Enem no CET Faesa, na Avenida Vitória, porém, como existem duas entradas, ela foi para o local errado. Faltando apenas cinco minutos para o portão ser fechado, ela foi informada que estava no acesso errado.
A jovem correu para conseguir entrar, mas não deu tempo. Ao saber que tinha perdido a prova, Lívia se jogou no chão e, desesperada, chorou muito. Neste domingo (06), os candidatos fazem prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.

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