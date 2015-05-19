Primeiras testemunhas confirmam versão de diplomata espanhol

A policial civil aposentada Jaqueline Pina e o delegado aposentado Sérgio Nascimento Lucas estiveram no local a pedido do próprio diplomata, que alega legítima defesa. As informações passadas pelos dois estão de acordo com a versão do espanhol, inclusive a hora da morte.A Adroaldo Lopes, Jaqueline informou que conhecia Rosemery há muito tempo. Após se aposentar na Polícia Civil do Espírito Santo, ela virou cabeleireira e abriu um salão. A esposa do diplomata espanhol, que também é cabeleireira, prestava serviços esporadicamente no salão de Jaqueline.O delegado titular da DHPM afirma que Jaqueline confirmou a descrição do casal. Assim como Jesús, a policial civil aposentada contou que Rosemery era depressiva e alcoólatra. Inclusive, foi ela que indicou ao diplomata que levasse a esposa na reunião nos Alcoólatras Anônimos (AA) às 19h30 da segunda-feira (11). Esse encontro foi o motivo da primeira discussão do casal na noite anterior a morte. "Ela vivenciou essa situação da Rosemery. Por vezes, a esposa de Jesús chegou ao salão e não podia sequer trabalhar, devido ao seu estado alcoólico. Jaqueline precisava mandá-la embora e voltar quando estivesse melhor", disse o delegado.Durante a briga no AA, Jesús ligou para Jaqueline para contar a confusão que antecedeu a reunião. No celular da ex-policial civil, o registro da ligação marca o horário de 19h38. Foi para Jaqueline que ele ligou após constatar a morte da esposa por cinco facadas, às 6h48, segundo Adroaldo."Ela confirmou totalmente todas as informações passadas por ele. No depoimento ela precisou com horários, inclusive, com gravações que ela tinha e nos forneceu. Tiramos fotos das ligações que ela deu e recebeu do Jesús no momento do crime e no dia anterior quando ele estava em uma reunião no AA com esposa. Tudo que foi passado para gente, foi provado por meio de horário", afirmou o delegado.Segundo Jaqueline, Jesús ligou para ela informando que tinha matado a esposa. O conteúdo dessa ligação ficou gravada no celular da policial civil aposentada e já está em posse da DHPM. Por volta das 7h, ela chegou ao apartamento do espanhol. Ela disse que Jesús estava sentado na escada, com o pijama ensanguentado e chorava enquanto disse: "Matei minha Rosita". A policial civil aposentada disse que permaneceu no primeiro andar da casa. O corpo de Rosemery estava no segundo. Assustada com a situação, pediu para o diplomata aguardar, pois ela ligaria para uma autoridade policial. Foi neste momento que ela acionou o delegado aposentado Sérgio Nascimento Lucas, que é vice-presidente do Sindicato dos Delegados do Espírito Santo (Sindepes). Após desligar o telefone com Jaqueline, Sérgio ligou para Adroaldo Lopes informando a situação e seguiu para a casa de Jesús.