A Polícia Civil descartou o envolvimento de Policiais Militares em três casos de uma série de sete incêndios em ônibus que aconteceram na Grande Vitória e em Aracruz, no Norte do Estado, durante a crise na segurança pública em fevereiro. Apesar de acontecerem em datas próximas, as investigações apontaram casos isolados. Ninguém foi preso ou apreendido ainda.

Os casos elucidados e divulgados até o momento são os de São Torquato, em Vila Velha, Vila Isabel, em Cariacica, e Coqueiral de Aracruz, em Aracruz. No primeiro caso, no dia 13 de fevereiro, é apontado o envolvimento de cinco adolescentes que queriam chamar a atenção para o Morro da Boa Vista. Segundo o delegado Eduardo Khaddoue, eles têm envolvimento com tráfico de drogas. “Atearam fogo no ônibus com o objetivo de atrair as forças de segurança pública para expulsar aqueles que os expulsaram”, detalhou.

Your browser does not support the audio element. Primeiras investigações não apontam envolvimento de PMs em incêndios de coletivos

No caso de Vila Isabel, em Cariacica, o suspeito é Ednaldo dos Santos, de 37 anos, que é considerado foragido. O caso aconteceu no dia 17 de fevereiro. Segundo o delegado Fabiano Rosa, ele já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime, além de roubo e homicídio. A motivação é desconhecida, mas tráfico de drogas é descartado. “Ele não tem passagem por tráfico. Esse tipo de atitude chamaria atenção do Exército para a região, algo que não é interessante”, explica.

No Norte

No caso de Coqueiral de Aracruz, uma festa acontecia na madrugada do dia 18 de fevereiro, quando jovens saíram nas ruas do bairro cometendo atos de vandalismo. Dois deles, um de 18 e outro de 20 anos, teriam ateado fogo em um ônibus que atende ao sistema municipal, de acordo com o delegado da região, Leandro Sperandio. “Foi simplesmente algazarra com o caos instalados, mas talvez na crença de que passaria impunível. Mas a Polícia Civil já remeteu os casos com as autorias para o Poder Judiciário”, aponta.