Primeira rua exclusiva para pedestres da Glória é inaugurada

O polo de confecções da Glória, o mais importante de Vila Velha, ganhou um novo endereço onde o protagonista, agora, é o pedestre. O local escolhido para a reforma foi a Rua Santa Rosa, onde, durante o horário comercial - de segunda a sábado-, a via é exclusiva para pedestre. A inauguração aconteceu na tarde desta quinta-feira.

A medida é resultado de demandas de comerciantes da região, que pediam mais segurança e conforto para quem anda a pé. Segundo o prefeito Rodney Miranda, foram investidos cerca de R$ 350 mil na modificação do local. A via ganhou piso elevado, nivelando a rua e a calçada, e nova iluminação. Também foi melhorado o acesso para cadeirantes. Para os ciclistas, foi instalado um paraciclo onde as bicicletas podem ser estacionadas.

O prefeito considera que a implantação dessa rua de pedestres pode colaborar para um melhor desempenho do comércio local. “Essa rua é uma experiência que já deu certo em vários lugares do país. Eu acredito que essa rua para pedestres vai trazer esses benefícios também para Vila Velha”, destacou Rodney Miranda.

Melhoria

Durante a inauguração da nova Rua Santa Rosa, a população caminhava livremente pelo local. A iniciativa empolgou o comerciante Flortelio Zumach, que há 26 anos é dono de uma loja na rua e pensa que, com a livre circulação de pessoas, mais clientes podem chegar.

“O comércio não anda bom porque, a nível nacional, estamos em crise. Mas essa ação vai ajudar muito. Aqui, o cliente não tinha nem calçada para andar. Agora, nós podemos receber cadeirantes e pessoas com carrinhos de bebê, por exemplo. Antes disso, nós não podíamos receber essas pessoas”, disse o comerciante à Rádio CBN Vitória.

De acordo com o prefeito Rodney Miranda, a escolha da rua foi feita após audiências públicas com comerciantes e moradores da Glória. Segundo Rodney, a administração municipal fez estudos que indicam que a rua de pedestres não vai afetar o trânsito na região.