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Primeira base da Guarda é inaugurada em Vila Velha e Rodney promete mais nove até 2016

Unidade vai funcionar 24 horas por dia contará com o trabalho de guardas municipais e o apoio de policiais

Publicado em 08 de Janeiro de 2015 às 13:12

Publicado em 

08 jan 2015 às 13:12
Mantendo a segurança como principal foco de governo, a Prefeitura de Vila Velha inaugurou a primeira base da Guarda Municipal, no bairro Boa Vista, nesta quinta-feira (8). A base de apoio operacional vai funcionar 24 horas por dia e vai contar com o trabalho de guardas e o apoio de policiais. Em uma tela, os guardas vão monitorar as câmeras da região e orientar a atuação dos agentes que ficam na rua. Até 2016, a prefeitura quer expandir para 10 o número de bases.Segundo o prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda, a unidade vai levar mais eficiência ao trabalho dos guardas e melhorar a logística de atuação. “Ela é uma base de apoio à Guarda, mas também às polícias Civil e Militar, que quiserem vir aqui pedir um apoio, tomar um café. Sempre teremos um guarda aqui, 24 horas acompanhando as câmeras e dando coordenadas para os demais agentes e policiais“, afirmou.
Primeira base da Guarda é inaugurada em Vila Velha e Rodney promete mais nove até 2016
A base inaugurada fica ao lado do Shopping Vila Velha e próximo à UVV. De acordo com Rodney, todas as bases ficarão em locais estratégicos, com grande circulação de pessoas. As próximas serão instaladas na orla, entre a Praia da Costa e Itaparica, e na Glória.
O secretário de Segurança Pública do Estado, André Garcia, que participou de uma reunião com o governo federal nesta semana, diz que também é fundamental ter o apoio dos poderes municipais no combate à criminalidade. “Essa é uma iniciativa muito importante para nós. Buscamos um trabalho integrado com as prefeituras. Não só um trabalho policial, mas de ocupação social”, disse.
O prefeito frisou que nas bases não poderão ser feitos registros de ocorrências, mas que a população pode se dirigir ao local em casos de emergência e fazer solicitações. Morador de Vila Velha e coordenador-geral do Conselho Comunitário do município, Anselmo Assis, elogiou a medida e disse que a população ficará atenta para o pleno funcionamento da base.
“Não pode inaugurar uma base dessa e ficar parada. Tem que ter a atuação que os munícipes precisam“, pediu.
Além da inauguração de novas bases da Guarda Municipal, Rodney frisou que, até o verão de 2016, o município terá mais 100 guardas nas ruas, que se somam aos atuais 189 agentes. “Teremos no próximo verão, 289 guardas capacitados e armados, atuando em apoio ao excelente trabalho que já é feito aqui no município”, contou.
Atualmente, 76 guardas usam arma de fogo e o Spark, arma de choque elétrico e não letal. Outros 113 vão passar por uma capacitação, assim como os que serão contratados. Um concurso público para a contratação dos 100 novos agentes está em andamento. 

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