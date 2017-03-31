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Primeira audiência não resulta em acordo entre MP e Rodosol

Tentativa de acordo envolve seis ações judiciais movidas contra concessionária que administra a Terceira Ponte e a Rodovia do Sol. Uma nova audiência foi marcada para o fim de abril

Publicado em 31 de Março de 2017 às 18:59

Publicado em 

31 mar 2017 às 18:59
A primeira audiência de conciliação entre Ministério Público Estadual (MP-ES) e Rodosol terminou sem acordo. O Judiciário mediou a reunião. Também participaram do encontro representantes do Governo do Estado e Tribunal de Contas. A tentativa de acordo envolve seis ações judiciais movidas contra a Rodosol. Uma nova audiência foi marcada para o fim de abril.
O encontro foi mediado pela coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça, Janete Vargas Simões. Quanto as ações judiciais citadas, todas foram movidas pelo MP-ES.
Primeira audiência não resulta em acordo entre MP e Rodosol
Em um dos processos, o órgão pede a nulidade do contrato de concessão da Terceira Ponte e do trecho da rodovia ES-060 (Rodovia do Sol), assinada em 1998. Neste caso, o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual determinou a redução do valor do pedágio ao custo da manutenção da ponte até a conclusão da auditoria pelo TCE.
O advogado de defesa da Rodosol, Rodrigo Martins, destaca que o encontro foi positivo e que a empresa está aberta ao diálogo. “Todo contrato de concessão pode sofrer inovações partindo do poder concedente. Pode-se exigir obras adicionais, melhorias na ponte. Mas isso só pode ser feito se houver tranquilidade jurídica e reconhecimento de direitos e deveres de ambas as partes”, disse à Rádio CBN.
De acordo com o diretor-presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), Júlio Castiglioni, ainda é cedo para se falar em acordo, pois os trabalhos estão no início. “O objetivo dessa reunião era traçar um plano de trabalho, fixar as premissas para um eventual acordo que pode ocorrer no futuro. É muito cedo para fazermos um prognóstico quanto ao desfecho dessas negociações”, contou.
Um novo encontro com as partes, novamente mediado pela desembargadora Janete, será realizado no dia 28 de abril.

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