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Fraude em eixos

PRF vai voltar a periciar carreta que soltou roda e atingiu agente no ES

A "Operação Raptores" investiga fraudes em eixos de carretas que podem ter resultado em mais de dois mil acidentes no Espírito Santo

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 09:13

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

22 nov 2018 às 09:13
A carreta envolvida em um acidente ocorrido no último mês de outubro, que resultou na amputação da perna do agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, em Vila Velha, no dia 30 de outubro, será novamente periciada em busca de irregularidades. A informação foi confirmada pelo superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, Wilys Lira, na manhã desta quinta-feira (22).
> Veja como funcionava o esquema para adulterar o eixo das carretas no ES
Na ocasião do acidente, o eixo de uma carreta que transportava granito quebrou, uma das rodas se soltou e acertou o agente penitenciário. Ele foi socorrido em estado grave e teve a perna direita amputada.
O representante da PRF no Estado afirmou que este acidente faz parte de uma lista com mais dois mil acidentes com veículos pesados registrados no Espírito Santo, em 2017 e 2018. Todos esses acidentes resultaram em 201 mortes.
PRF vai voltar a periciar carreta que soltou roda e atingiu agende no ES
“Esse é um dos acidentes que passa pela nossa avaliação. No registro dessa ocorrência, a nossa equipe fez uma análise inicial e não conseguiu associar aquele veículo ao fato que nós estávamos apurando. Agora, com a entrada do Detran no processo, que vai nos auxiliar nos históricos dos veículos, nós voltaremos àquela ocorrência, para novas análises”, afirmou o superintendente.
> Donos de oficinas são presos acusados de adulterar eixos de carretas
A revisão de todos esses casos acontece por conta da descoberta de uma quadrilha que falsificava documentos de instalação de eixos de carretas. A suspeita é de que a quadrilha tenha adulterado 579 carretas em quatro oficinas do Espírito Santo.
> Operação "Raptores" terá segunda fase no Espírito Santo
A operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) foi realizada na manhã desta quarta-feira. Quatorze pessoas foram presas durante a operação, um dos acusados de participação no esquema está foragido.

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