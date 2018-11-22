PRF vai voltar a periciar carreta que soltou roda e atingiu agente no ES

Na ocasião do acidente, o eixo de uma carreta que transportava granito quebrou, uma das rodas se soltou e acertou o agente penitenciário. Ele foi socorrido em estado grave e teve a perna direita amputada.

Your browser does not support the audio element. PRF vai voltar a periciar carreta que soltou roda e atingiu agende no ES

“Esse é um dos acidentes que passa pela nossa avaliação. No registro dessa ocorrência, a nossa equipe fez uma análise inicial e não conseguiu associar aquele veículo ao fato que nós estávamos apurando. Agora, com a entrada do Detran no processo, que vai nos auxiliar nos históricos dos veículos, nós voltaremos àquela ocorrência, para novas análises”, afirmou o superintendente.

A revisão de todos esses casos acontece por conta da descoberta de uma quadrilha que falsificava documentos de instalação de eixos de carretas. A suspeita é de que a quadrilha tenha adulterado 579 carretas em quatro oficinas do Espírito Santo.