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PRF segue para Iconha para desmobilizar ponto de bloqueio na BR 101

Segundo superintendente da PRF, Iconha agora é o local de maior aglomeração de caminhoneiros no ES

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 19:10

Publicado em 

30 mai 2018 às 19:10
Manifestantes quando fecharam a BR 101 em Iconha Crédito: Pedro Lourencine | Arquivo
Os caminhoneiros que ainda mantinham a greve nas rodovias do Espírito Santo começaram a se desmobilizar durante esta quarta-feira (30). Os bloqueios acabaram na BR 259, e, na BR 101, em Viana, caminhoneiros começaram a deixar o local no início da noite. 
A missão agora, segundo a PRF, é desmobilizar o ponto de bloqueio na BR 101, em Iconha. De acordo com o superintendente no Espírito Santo, Willis Lyra, os agentes seguem para a cidade ao Sul do Estado, que passou a ser o maior local de aglomeração de caminhoneiros, com cerca de 150 caminhões.
> GREVE DE CAMINHONEIROS | Veja as repercussões
Segundo Willis Lyra, a PRF vai ao local para pedir que caminhoneiros que eventualmente não querem continuar paralisados possam ser liberados para seguir viagem e também para solicitar a desmobilização do movimento no local.
Ainda de acordo com o superintendente da PRF, a Operação Rota Segura, anunciada nesta quarta em parceria com a Polícia Militar (PM) segue enquanto a situação não se normalizar no Espírito Santo. A operação foi criada para garantir o abastecimento de produtos e a circulação de caminhões de Norte a Sul do Estado, utilizando a Rodovia do Sol, a BR 262 e a BR 259.

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