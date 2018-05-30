PRF segue para Iconha para desmobilizar ponto de bloqueio na BR 101

Manifestantes quando fecharam a BR 101 em Iconha Crédito: Pedro Lourencine | Arquivo

A missão agora, segundo a PRF, é desmobilizar o ponto de bloqueio na BR 101, em Iconha. De acordo com o superintendente no Espírito Santo, Willis Lyra, os agentes seguem para a cidade ao Sul do Estado, que passou a ser o maior local de aglomeração de caminhoneiros, com cerca de 150 caminhões.

Segundo Willis Lyra, a PRF vai ao local para pedir que caminhoneiros que eventualmente não querem continuar paralisados possam ser liberados para seguir viagem e também para solicitar a desmobilização do movimento no local.