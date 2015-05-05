PRF registra, em média, 27 acidentes por dia nas rodovias durante feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 82 acidentes e uma morte nas rodovias federais durante a Operação Dia do Trabalho. O reforço de fiscalização começou na madrugada da última sexta-feira (1º) e foi encerrado no início da madrugada desta segunda-feira (4). Os dados foram divulgados na tarde desta segunda.

O balanço da operação mostra ainda que foram aplicadas 4.220 multas, sendo 3.462 por excesso de velocidade e 272 por ultrapassagem indevida ou proibida. A ocorrência com mais destaque em relação ao excesso de velocidade diz respeito a um flagrante ocorrido na BR-101, na sexta, no município de Iconha, no Sul do Estado.

Nesta ocorrência a PRF flagrou um veículo Honda Civic a 151 km/h, em uma curva acentuada no km 368 da BR-101. O automóvel estava muito acima do limite de velocidade permitido no trecho, que é de 60 km/h. O motorista foi abordado e multado, de acordo com a polícia. A PRF registrou ainda, durante a operação, que houve 16 autuações por transporte irregular de produtos perigosos. Foram realizados, ainda, 1.235 testes de bafômetro, que resultaram na prisão de seis pessoas e 13 autuações por dirigir sob influência de álcool. A PRF não fez o comparativo entre a Operação Dia do Trabalho deste ano com a mesma fiscalização ocorrida no ano passado, quando o feriado caiu em uma quinta-feira.