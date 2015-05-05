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PRF registra, em média, 27 acidentes por dia nas rodovias durante feriadão

Balanço da operação mostra ainda que foram aplicadas 4.220 multas, sendo 3.462 por excesso de velocidade

Publicado em 04 de Maio de 2015 às 21:15

Publicado em 

04 mai 2015 às 21:15
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 82 acidentes e uma morte nas rodovias federais durante a Operação Dia do Trabalho. O reforço de fiscalização começou na madrugada da última sexta-feira (1º) e foi encerrado no início da madrugada desta segunda-feira (4). Os dados foram divulgados na tarde desta segunda.
PRF registra, em média, 27 acidentes por dia nas estradas durante feriadão
O balanço da operação mostra ainda que foram aplicadas 4.220 multas, sendo 3.462 por excesso de velocidade e 272 por ultrapassagem indevida ou proibida. A ocorrência com mais destaque em relação ao excesso de velocidade diz respeito a um flagrante ocorrido na BR-101, na sexta, no município de Iconha, no Sul do Estado.
Nesta ocorrência a PRF flagrou um veículo Honda Civic a 151 km/h, em uma curva acentuada no km 368 da BR-101. O automóvel estava muito acima do limite de velocidade permitido no trecho, que é de 60 km/h. O motorista foi abordado e multado, de acordo com a polícia. A PRF registrou ainda, durante a operação, que houve 16 autuações por transporte irregular de produtos perigosos. Foram realizados, ainda, 1.235 testes de bafômetro, que resultaram na prisão de seis pessoas e 13 autuações por dirigir sob influência de álcool. A PRF não fez o comparativo entre a Operação Dia do Trabalho deste ano com a mesma fiscalização ocorrida no ano passado, quando o feriado caiu em uma quinta-feira.

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