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PRF registra, em média, 20 infrações por hora no feriadão

Operação Semana Santa nas rodovias federais do Estado começou na última quinta-feira e se encerrou na noite de domingo

Publicado em 17 de Abril de 2017 às 17:52

Publicado em 

17 abr 2017 às 17:52
Crédito: Arquivo
A Polícia Rodoviária Federal registrou, em média, 20 infrações de trânsito por hora nos quatro dias da Operação Semana Santa no Espírito santo. A soma dessas infrações vai resultar na aplicação de 2.000 multas, de acordo com a corporação. Durante o período, ocorreram 36 acidentes e duas pessoas morreram.
A Operação Semana Santa nas rodovias federais do Estado começou na última quinta-feira e se encerrou na noite de domingo. O excesso de velocidade e a ultrapassagem indevida foram as infrações mais cometidas nas estradas, como afirma a inspetora Danielle Fiorotti.
PRF registra, em média, 20 infrações por hora no feriadão
“A maior infração foi a de excesso de velocidade, conseguimos flagrar 833 pessoas que cometeram essa infração através do nosso radar móvel e a segunda foi a questão da ultrapassagem indevida. 322 pessoas ainda insistiram em cometer essa manobra sem os devidos cuidados nos locais não permitidos”, informou.
Além disso, 73 condutores e 48 passageiros foram flagrados sem cinto de segurança. Dezenove pessoas foram multadas por dirigir sob a influência de álcool e outras duas por embriaguez ao volante. Catorze condutores se recusaram a fazer o teste do bafômetro.
“O resultado final foi bastante significativo. Nós tivemos uma diminuição no número de acidentes e de mortos. Infelizmente ainda tivemos dois óbitos, mas estamos mais próximos da nossa meta que é trazer o resultado zero de mortos no nosso estado e diminuir a violência no trânsito”, disse.
A PRF ainda atuou contra a criminalidade nas estradas: 20 pessoas foram presas, drogas e munições foram apreendidas e seis veículos com restrição ou adulteração foram recuperados.

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