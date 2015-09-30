PRF registra, em média, 10 colisões por dia no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, em média, 10 acidentes de colisões envolvendo dois, ou mais veículos, todos os dias, entre janeiro e agosto deste ano nas estradas do Espírito Santo. Apesar da grande quantidade ocorrências, o número é menor que o mesmo período do ano passado. Em 2014, a média foi de 16 colisões por dia.

O número de colisões frontais, transversais, laterais e traseiras caiu em torno de 34,7%, passando de 3.853 ocorrências no ano passado para 2.514 batidas em 2015. A quantidade de mortes também caiu.

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De acordo com a PRF, o índice de mortes em colisões frontais foi o que mais diminuiu de 2014 para 2015, passando de 85 para 34 casos, uma redução de 60%. Entretanto, esse tipo de acidente continua sendo o que mais causa mortes nas rodovias federais do estado.

Para reduzir ainda mais as mortes provocadas pela colisão frontal, a PRF intensificou a fiscalização com uso de radares. Além disso, as multas por ultrapassagem e excesso de velocidade ficaram mais cara.