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PRF registra, em média, 10 colisões por dia no Espírito Santo

A boa notícia é que essa média de acidentes representa uma redução em relação ao ano anterior. Número de mortes em acidentes também caiu, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 29 de Setembro de 2015 às 23:35

Publicado em 

29 set 2015 às 23:35
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, em média, 10 acidentes de colisões envolvendo dois, ou mais veículos, todos os dias, entre janeiro e agosto deste ano nas estradas do Espírito Santo. Apesar da grande quantidade ocorrências, o número é menor que o mesmo período do ano passado. Em 2014, a média foi de 16 colisões por dia.
O número de colisões frontais, transversais, laterais e traseiras caiu em torno de 34,7%, passando de 3.853 ocorrências no ano passado para 2.514 batidas em 2015. A quantidade de mortes também caiu.
PRF registra, em média, 10 colisões por dia no Espírito Santo - CBNGAZ - 1.38s - 30-09-15
De acordo com a PRF, o índice de mortes em colisões frontais foi o que mais diminuiu de 2014 para 2015, passando de 85 para 34 casos, uma redução de 60%. Entretanto, esse tipo de acidente continua sendo o que mais causa mortes nas rodovias federais do estado.
Para reduzir ainda mais as mortes provocadas pela colisão frontal, a PRF intensificou a fiscalização com uso de radares. Além disso, as multas por ultrapassagem e excesso de velocidade ficaram mais cara. 
A multa para quem for flagrado ultrapassando em local proibido passou de R$191,54 para R$ 957,70. O motorista também perde sete pontos da CNH. Já quem força a ultrapassagem é multado em R$ 1.915,40, além de suspensão do direito de dirigir.

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