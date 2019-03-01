PRF intensifica fiscalizações com Operação Carnaval

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação | PRF

Para garantir uma segurança maior nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início a Operação Carnaval 2019. De 0h desta sexta-feira (01) até 0h da quarta-feira de Cinzas (06), a ação busca intensificar as fiscalizações nas estradas, com empenho de mais agentes e utilização de equipamentos para inibir a conduta irregular de motoristas.

Segundo o Inspetor Valdo Ramos, da PRF-ES, o Carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações, por conta do grande fluxo de veículos nas rodovias federais e o uso abusivo de álcool, uma das principais preocupações do órgão.

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Ele explica que haverá um aumento no efetivo de policiais para uma maior fiscalização nos trechos federais que cortam o Estado, com foco nas infrações de excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e dirigir sob o efeito de bebida alcoólica.

“O período de Carnaval é conhecido pelo aumento de fluxo nas rodovias federais. Talvez seja o feriado em que o fluxo mais aumenta. A PRF procura nesse período aumentar o efetivo de serviço nas rodovias federais, com o intuito que mais trechos estejam sendo fiscalizados pela instituição. E o nosso foco é coibir o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e também fazer testes de alcoolemia para coibir a prática da pessoa beber e assumir a direção de veículo”, disse.

Na operação serão utilizados diversos tipos de equipamento para auxílio na fiscalização, como aparelhos para medir a ingestão de bebida alcoólica, radares portáteis para a medição de velocidade dos veículos, além das abordagens das equipes ao longo das rodovias. O inspetor reforça que o objetivo é dar segurança aos condutores, mas, que em caso de infrações, os agentes irão aplicar multas.

“Os agentes não estão indo especificamente para multar, e sim, para dar segurança aos usuários. Mas, infelizmente aqueles que cometem infrações, apesar de todas as orientações de praxe, a PRF estará pronta para autuar e promover a segurança dos usuários das rodovias federais como um todo”, explicou.

A PRF também dá dicas para uma viagem segura. A realização de uma revisão preventiva no automóvel é uma delas. É preciso que seja feita a checagem de itens básicos do veículo como faróis, condições dos pneus, motor, óleo e nível da água do radiador em dia. Também deve ser lembrada a presença e o estado de equipamentos obrigatórios como o estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para brisa e luzes do veículo.

Inspetor Valdo Lemos, da PRF-ES, dá dicas para uma viagem segura Crédito: José Carlos Schaeffer

Além disso, o planejamento da viagem também é fundamental nesses períodos de maior fluxo, como explica o Inspetor.

“Mesmo você conhecendo o trecho, você não deve se acomodar. Como o fluxo é grande, é bom se planejar. Tentar antecipar ou postergar ida e volta, evitar os momentos de maior fluxo. Em caso de viagens longas, faça uma parada, não dirija mais do que três horas”, destacou.

Durante a operação também estará em vigor em alguns momentos a restrição de tráfego em pista simples para caminhões bitrem, veículos com dimensões excedentes e caminhões cegonha carregados ou não. Abaixo a lista com os dias e horários de restrição:

01/03/2019 (sexta-feira) – 16:00 às 22:00

02/03/2019 (sábado) – 06:00 às 12:00

05/03/2019 (terça-feira) -16:00 às 22:00