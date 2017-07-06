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PRF flagra carretas com mais de 65 toneladas de excesso de carga

Uma das carretas tinha 31,3 toneladas a mais, outra com 27,5 toneladas e um terceiro caminhão com 6,8 toneladas

Publicado em 06 de Julho de 2017 às 15:46

Publicado em 

06 jul 2017 às 15:46
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quatro carretas bitrem com mais de 65 toneladas de carga em excesso, na BR 262, em Venda Nova do Imigrante. Um dos motoristas ainda abandonou o caminhão e tentou fugir da fiscalização, mas foi identificado e também responderá na Justiça. O número é recorde, segundo a corporação.
Uma das carretas tinha 31,3 toneladas a mais, outra com 27,5 toneladas e um terceiro caminhão com 6,8 toneladas. Segundo a PRF, todos os motoristas saíram de Baixo Guandu, no Norte do Estado, e seguiam para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
PRF flagra carretas com mais de 65 toneladas de excesso de carga
Para fugir da fiscalização, os motoristas passaram por vias estaduais e municipais entre Baixo Guandu e Venda Nova do Imigrante. Alguém já sabia da ação deles e ligou para a polícia, que esperou eles serem abordados no município.
Segundo o superintendente da PRF, Willis Lyra, um dos motoristas não tinha qualificação necessária para transporte de rochas, apesar de ter a carteira de habilitação E, necessária para o transporte na carreta bitrem. “Além do excesso de peso, as rochas não estavam devidamente amarradas, além de outras irregularidades. Não basta apenas a fiscalização, é preciso o envolvimento de todos: transportadores, embarcadores e todos os indivíduos, para que tenhamos segurança nas rodovias”, acrescenta.
Os condutores foram autuados e assinaram um termo para comparecer quando forem chamados pela Justiça. As empresas responsáveis pelas carretas e pelo transporte também responderão na Justiça. 
As cargas em excesso não são as últimas encontradas depois do acidente que matou 23 pessoas na BR 101 em Guarapari, onde uma carreta também carregava uma pedra em excesso. No último dia 26 de junho dois veículos foram encontradas com mais de 35 toneladas de excesso, vindo do Rio Grande do Norte. Eles foram parados no posto da PRF na Serra.

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