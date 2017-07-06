A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quatro carretas bitrem com mais de 65 toneladas de carga em excesso, na BR 262, em Venda Nova do Imigrante. Um dos motoristas ainda abandonou o caminhão e tentou fugir da fiscalização, mas foi identificado e também responderá na Justiça. O número é recorde, segundo a corporação.

Uma das carretas tinha 31,3 toneladas a mais, outra com 27,5 toneladas e um terceiro caminhão com 6,8 toneladas. Segundo a PRF, todos os motoristas saíram de Baixo Guandu, no Norte do Estado, e seguiam para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. PRF flagra carretas com mais de 65 toneladas de excesso de carga

Para fugir da fiscalização, os motoristas passaram por vias estaduais e municipais entre Baixo Guandu e Venda Nova do Imigrante. Alguém já sabia da ação deles e ligou para a polícia, que esperou eles serem abordados no município.

Segundo o superintendente da PRF, Willis Lyra, um dos motoristas não tinha qualificação necessária para transporte de rochas, apesar de ter a carteira de habilitação E, necessária para o transporte na carreta bitrem. “Além do excesso de peso, as rochas não estavam devidamente amarradas, além de outras irregularidades. Não basta apenas a fiscalização, é preciso o envolvimento de todos: transportadores, embarcadores e todos os indivíduos, para que tenhamos segurança nas rodovias”, acrescenta.

Os condutores foram autuados e assinaram um termo para comparecer quando forem chamados pela Justiça. As empresas responsáveis pelas carretas e pelo transporte também responderão na Justiça.