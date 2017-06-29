Os Policiais do Núcleo de Operações Especiais da PRF fizeram uma das maiores apreensões de dinheiro supostamente ilícito nas rodovias capixabas. Na noite da última quinta-feira, os agentes da PRF apreenderam 143 mil e 380 dólares, o equivalente a quase meio milhão de reais.

Your browser does not support the audio element. PRF apreende 144 mil dólares em veículo na BR 101

A quantia foi encontrada em uma caminhonete Toyota Hilux que passava pelo km 304 da BR 101 em Viana. A suspeita da PRF é de sonegação e lavagem de dinheiro, como afirma o Inspetor Macedo Miranda.

“De acordo com nossa legislação, esse tipo de atitude se enquadra no artigo 1º da lei 9.613/98, que diz sobre ocultar ou dissimular a natureza ou origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal", afirmou.

As notas não tinham comprovação de origem. Um empresário de Venda Nova do Imigrante dirigia o veículo e alegou que usaria o dinheiro para comprar uma fazenda. De acordo com o empresário, o proprietário atual desse terreno exigiu que o pagamento fosse feito com moeda estrangeira.

“Quase sempre nessa situação quando alguém é flagrado nesse tipo de crime, inventam alguma história fantasiosa, que não corresponde à realidade", disse.