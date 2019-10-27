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PREVISÃO DO TEMPO

Previsão de trovoadas e chuva forte ao longo do dia no ES

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o aviso é de atenção

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 13:31

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 out 2019 às 13:31
Você está ouvindo esses barulhos de trovão como a gente por aqui? Pois então, a previsão é de chuva forte e de muita trovoada para o Estado. Na Grande Vitória, o tempo já mudou. No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o aviso é de atenção, com "risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas."
A orientação do instituto é para acompanhar com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois pode ser necessário mudança de planos para se proteger dos eventuais impactos decorrentes de "tempo severo". Fique atento!
Chuva de granizo atinge várias cidades no ES; veja fotos e vídeos

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