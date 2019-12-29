Pode chover forte a partir da tarde deste domingo (29) em municípios da Região Norte do Espírito Santo. A informação é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPtec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Gabriela Martins - Previsão de chuva forte e granizo em 33 locais do Norte do ES neste domingo
Segundo o instituto, que divulgou um "Aviso de Observação" para 33 locais da Região Norte (veja abaixo), ocorrerão pancadas de chuva de forma isolada. Não se descarta a ocorrência de chuva intensa em curto período de tempo e, embora a chance seja baixa, queda de granizo de forma muito isolada.
O aviso vale a partir do meio-dia deste domingo até as 23h59.
VEJA ABAIXO OS LOCAIS QUE PODEM SER AFETADOS:
1 - Água Doce do Norte
2 - Águia Branca
3 - Alto Rio Novo
4 - Aracruz
5 - Barra de São Francisco
6 - Boa Esperança
7 - Colatina
8 - Conceição da Barra
9 - Ecoporanga
10 - Governador Lindenberg
11 - Ibiraçu
12 - Itaúnas
13 - Jaguaré
14 - João Neiva
15 - Linhares
16 - Mantenópolis
17 - Marilândia
18 - Montanha
19 - Mucurici
20 - Nova Almeida
21 - Nova Venécia
22 - Pancas
23 - Pedro Canário
24 - Pinheiros
25 - Ponto Belo
26 - Rio Bananal
27 - Santa Cruz
28 - São Domingos do Norte
29 - São Gabriel da Palha
30 - São Mateus
31 - Sooretama
32 - Vila Pavão
33 - Vila Valério