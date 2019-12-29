Aviso de Observação para cidades do Norte do ES Crédito: Reprodução/Inpe

Pode chover forte a partir da tarde deste domingo (29) em municípios da Região Norte do Espírito Santo. A informação é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPtec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Your browser does not support the audio element. Gabriela Martins - Previsão de chuva forte e granizo em 33 locais do Norte do ES neste domingo

Segundo o instituto, que divulgou um "Aviso de Observação" para 33 locais da Região Norte (veja abaixo), ocorrerão pancadas de chuva de forma isolada. Não se descarta a ocorrência de chuva intensa em curto período de tempo e, embora a chance seja baixa, queda de granizo de forma muito isolada.

O aviso vale a partir do meio-dia deste domingo até as 23h59.

VEJA ABAIXO OS LOCAIS QUE PODEM SER AFETADOS:

1 - Água Doce do Norte

2 - Águia Branca

3 - Alto Rio Novo

4 - Aracruz

5 - Barra de São Francisco

6 - Boa Esperança

7 - Colatina

8 - Conceição da Barra

9 - Ecoporanga

10 - Governador Lindenberg

11 - Ibiraçu

12 - Itaúnas

13 - Jaguaré

14 - João Neiva

15 - Linhares

16 - Mantenópolis

17 - Marilândia

18 - Montanha

19 - Mucurici

20 - Nova Almeida

21 - Nova Venécia

22 - Pancas

23 - Pedro Canário

24 - Pinheiros

25 - Ponto Belo

26 - Rio Bananal

27 - Santa Cruz

28 - São Domingos do Norte

29 - São Gabriel da Palha

30 - São Mateus

31 - Sooretama

32 - Vila Pavão