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Previsão de chuva até terça-feira no Espírito Santo

Apesar da continuidade, a chuva deverá ser de menor intensidade na maior parte do Estado

Publicado em 08 de Dezembro de 2017 às 10:52

Publicado em 

08 dez 2017 às 10:52
Após dias de chuva variando entre moderada a forte, a previsão ainda é de chuva para o Espírito Santo, porém de menor intensidade na maior parte do Estado para os próximos dias. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alerta que no Espírito Santo e em Minas Gerais ainda há previsão de continuidade de chuva fraca a moderada ao longo desta sexta-feira (08), com possibilidade de pancadas localmente fortes, em curto período de tempo. Isso favorece enxurradas e deslizamentos de terra O alerta, segundo o Cemaden, é para a região centro-norte do Espírito Santo, onde ainda é média a possibilidade dessas ocorrências, devido aos acumulados das últimas 72 horas. Nas demais regiões do Espirito Santo a possibilidade é baixa.
Previsão de chuva até terça-feira no Espírito Santo
Segundo o Instituto Climatempo, a circulação do sistema de alta pressão atmosférica chamado de Alta da Bolívia continua bastante ativa e influencia grande parte do Brasil e estimula a formação de muitas áreas de instabilidade. Pelo menos até o final de semana (09 e 10 de dezembro), a chuva continua frequente e volumosa nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste.
O instituto também reforça que nesses primeiros dias de dezembro, o Espírito Santo recebeu um grande volume de chuva que causou alagamentos, transbordamento de rios e deslizamento de terra. Mas alerta que, nos próximos dias, também há condições para muitos raios, fortes rajadas de vento e queda de granizo em alguns pontos. Nas capitais, o alerta vale especialmente para as regiões metropolitanas de Vitória, Belo Horizonte, Goiânia e o Distrito Federal. De acordo com o Climatempo, a chuva ainda permance no Estado até terça-feira (12), com o sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora até à noite.
Na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva permanece no Estado também até terça com céu encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora.
Já o Centro de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) afirma que a chuva estará presente em todo o Estado até domingo. Ainda nesta sexta, há variação de nuvens e chuva fraca em alguns momentos por todo o Espírito Santo. As temperatauras na Grande Vitória ficam entre a mínima de 22 °C e máxima de 29 °C. No Sul, mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. Na Região Serrana, mínima de 15 °C e máxima de 27 °C. No Norte, mínima de 22 °C e máxima de 28 °C. E na Região Noroeste, mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.
Para o final de semana, chove em alguns momentos do dia em todas as regiões do estado. No entanto, as temperatura sofrem ligeira elevação. Na Grande Vitória ficam entre a mínima de 22 °C e máxima de 29 °C. No Sul, mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Na Região Serrana, mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. No Norte, mínima de 23 °C e máxima de 29 °C. E na Região Noroeste, mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.
 

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