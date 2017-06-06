Presos reclamam até de falta d'água em presídio de Vila Velha

Presídio de Xuri Crédito: Carlos Alberto Silva | A Gazeta

Um grupo de mais de 30 mães e esposas de detentos da Penitenciária Estadual de Vila Velha I se queixa que os presos são submetidos a péssimas condições dentro do complexo carcerário. Segundo os familiares, que pediram para não ser identificados, o vaso sanitário fica no meio das celas, que são pequenas, e o mau cheiro invade o espaço.

Your browser does not support the audio element. Presos reclamam até de falta dENTITY_apos_ENTITYágua em presídio de Vila Velha

A esposa de um dos detentos diz que a qualidade das refeições servidas no presídio é muito ruim e que falta água e até papel higiênico na cela. "São tratados igual porcos. A comida é aguada, sem sal, vem menos de 500 gramas. A carne é igual nervo, que nem cachorro come. Eles não tem direito nem a fazer as necessidades porque não tem papel e nem água", contou.

Os parentes dos detentos planejam ir à Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Espírito Santo para denunciar o que os parentes presos relatam. A presidente da comissão, Verônica Bezerra, revela que denúncias de maus-tratos dentro de presídios são recorrentes no Estado e que a comissão se reúne constantemente com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), para cobrar fiscalização e mudança na forma de tratar os presos.

"São as mesmas (denúncias) corriqueiras que a gente ouve nas unidades. Houve avanços nas construções das unidades, de 2003 para cá, mas as práticas não mudaram, continuam as mesmas", comentou a representante da OAB-ES.

O OUTRO LADO

A Sejus afirmou que condena toda e qualquer forma de maus tratos. Acrescentou que o sistema prisional do ES é referência nacional, tanto em estrutura física como em ações de ressocialização, e que todas as 35 unidades prisionais do Estado possuem condições dignas e salubres de abrigamento de presos.