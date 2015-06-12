Mais quatro armas furtadas de delegacias do Espírito Santo foram recuperadas e duas pessoas foram presas por participarem da ação criminosa. Uma submetralhadora e três revólveres levados após o arrombamento da Delegacia de Goiabeiras, em Vitória, há cerca de uma semana, foram encontradas em posse de traficantes do bairro. O chefe do tráfico de drogas da região, João Paulo da Vitória, 21 anos, e o comparsa dele, Matheus da Silva Froede, 18, foram presos nesta quinta-feira (11). Mais duas pessoas envolvidas na ação estão foragidas. Um deles é um adolescente de 17 anos.

Your browser does not support the audio element. Presos mais dois suspeitos de invasões e furtos em delegacias do Estado

Ao serem apresentados à imprensa na manhã desta sexta-feira (12) na Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), João Paulo e Matheus afirmaram que venderiam o armamento. O chefe da Delegacia Patrimonial, delegado Jordano Bruno Leite, responsável pelas investigações, afirmou que a submetralhadora ponto 40 seria comercializada pelo valor de R$ 30 mil.

"Eles dariam essa arma em troca de três pistolas e R$ 15 mil, para outros traficantes. Vamos averiguar se essa versão é verdadeira", disse.

A polícia chegou até a residência de João Paulo, na região das paneleiras, após denúncias anônimas. Ao chegar no local, no final da tarde desta quinta-feira, os policiais foram recebidos por tiros. O adolescente que efetuou os disparos fugiu por um matagal. Em poder de João Paulo foram encontrados dois revólveres levados da delegacia, calibre 357 e 38, segundo o delegado."Em seguida, nós realizamos algumas diligências, pois recebemos todas as informações de quem seriam os envolvidos. Possivelmente, por conta da troca de tiros, do barulho, da correria que ocorreu no local, eles devem ter se evadido. Mas, um deles se apresentou à delegacia e, inclusive entregou um arma. Ele se reservou ao direito de não se falar, mas o comparsa dele delatou todos os demais envolvidos desse crime da delegacia de Goiabeiras", contou.

Armas enterradas

Matheus da Silva Froede, 18 anos, compareceu espontaneamente à Delegacia Patrimonial acompanhado de um advogado e devolveu um revólver calibre 38 levado da Delegacia de Goiabeiras. Segundo Jordano Bruno Leite, apesar de resolver ficar em silêncio durante o depoimento, o rapaz pediu desculpas, informalmente, pelo arrombamento. "Eles residiam a 100 metros da delegacia, então com certeza monitoravam o local, a movimentação, alguns inclusive já foram detidos naquela unidade", afirmou.

As demais armas estavam enterradas em alguns pontos próximos às residências, apontados por João Paulo. Ele não resistiu à prisão por estar acompanhado da esposa grávida, segundo o chefe da Delegacia Patrimonial. "Próximo à uma mata encontramos praticamente todo material que foi levado dentro da delegacia. Recuperamos armas, coletes à prova de balas, algemas e simulacros (de pistolas)", declarou.

Para invadir a unidade policial os criminosos serraram as grades. Um alicate foi utilizado para abrir os cadeados. Esse material também foi apreendido. A polícia investiga ainda a procedência das demais armas encontradas enterradas no matagal. A submetralhadora furtada era de uso policial, já os demais revólveres eram fruto de apreensão policial. Os presos foram autuados por posse de arma de fogo de uso restrito e posse de arma de fogo de uso permitido. Posteriormente, também vão responder por furto.

Investigações continuam

Nas duas últimas semanas, cinco unidades policiais no Espírito Santo foram alvos de ações criminosas com armamentos e outros objetos levados. Entre os locais invadidos estão três unidaeds da Polícia Civil: a Delegacia de Goiabeiras, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) e, por duas vezes, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória. As outras duas unidades são Batalhões da Polícia Militar: um no município da Serra, na Grande Vitória, e outro em São Mateus, no Norte do Estado.

Onze pessoas foram presas até o momento acusadas de participarem direta e indiretamente dessas ações. Desses, dois são policiais militares e dois são menores de idade. Todos os outros são traficantes de drogas, segundo a polícia. A Secretaria de Segurança Pública afirma não ter elementos suficientes para afirmar que se trata de uma ação criminosa orquestrada. Até o momento, os casos são tratados como fatos isolados. O secretário André Garcia afirma que as investigações continuam.

"Esse trabalho é diuturno. Policiais civis têm trabalhado em seu período de folga para conseguir informações, para realizar as diligências de apreensão dessas armas e os responsáveis. Até o momento as investigações apontam para ações de oportunidades, principalmente por parte de traficantes, que se viram, de certa forma, encorajados pela primeira ação no Batalhão da PM, na Serra", relatou disse à CBN.