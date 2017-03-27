Três presos investigados por envolvimento na paralisação da Polícia Militar no mês de fevereiro foram transferidos para presídios do Estado na tarde desta segunda-feira (27). Quatro pessoas estavam detidas no Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, mas como não são militares, a Justiça determinou a transferência.

Ângela Souza Santos, esposa do PM Wellington, e Izabella Andrade, mulher do ex-soldado da PM Walter Matias Lopes, foram levadas para o Centro de Detenção Provisória Feminino de Viana. A transferência seria realizada no final de semana, mas como as mulheres tiveram uma crise nervosa ao saber que iriam para um presídio comum, foram levadas para o Hospital da Polícia Militar (HPM).

Your browser does not support the audio element. Presos em operação, após greve da PM, são transferidos para presídios comuns

Cláudia Bispo, mãe do soldado Bispo, continua internada no HPM e será transferida para o presídio quando receber alta. O ex-soldado Matias também foi transferido do Quartel. Ele está na Penitenciária de Segurança Média I, em Viana. Os três, mesmo estando em presídios comuns, vão ficar em celas separadas dos demais presos, por determinação da juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória.

O outro lado

O advogado de Ângela Santos, Alexandre Cruz Hegner, destaca que já entrou com um pedido para que sua cliente retorne para o HPM. “Estou aguardando a manifestação do Ministério Público e, depois, da Justiça. Meu pedido é porque ela está doente, ela não tem condição psicológica de ter sido transferida do hospital”, afirmou à Rádio CBN.

Cláudia, Ângela e Matias foram presos durante operação batizada de "Protocolo Fantasma", do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES), com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar e da Força Nacional. Izabela foi presa na quinta-feira passada, em desdobramento da operação.