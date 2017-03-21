A polícia civil apresentou nesta terça-feira (21) os envolvidos na tentativa de homicídio contra o investigador Roberto Avelino. Um deles é suspeito de ser o responsável pela morte do cabeleireiro baiano, Wamevo Santos, assassinado durante um assalto no último dia 16, em Manguinhos, na Serra.

Pela tentativa de homicídio do policial foram presos os irmãos Welinton de Souza Barbosa, de 22 anos e André Jânio de Souza, de 24 anos. Além disso, estão foragidos os irmão gêmeos Douglas Coutinho da Silva e Danilo Coutinho da Silva, de 18 anos.

Your browser does not support the audio element. Presos criminosos que atiraram em policial civil e o responsável pela morte de cabeleireiro na Serra

De acordo com a polícia, Welinton de Souza Barbosa é também o autor do disparo que matou o cabeleireiro baiano Wamevo Santos Cardoso. Ele seria ainda o autor de um assalto a um casal ocorrido no último dia 11, em Carapebus.

As prisões foram realizadas por policiais da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio, sob coordenação do delegado titular Jordano Leite e do delegado Fabiano Rosa. De acordo com o coordenador da operação, os investigadores da Polícia Civil estavam no bairro Novo Horizonte, na Serra, realizando o trabalho de investigação da morte do cabeleireiro quando os criminosos iniciaram os disparos.

“No momento era só a equipe deles que estava no local, mas, infelizmente, o Welinton alega que estava sendo jurado de morte e quando a viatura entrou no local, ele desconfiou e começou os disparos”, complementou.

A viatura da polícia, um Astra de cor preta, foi atingida por dois disparos no para-brisa. Avelino, como é conhecido o investigador na corporação, estava no carona do veículo. Ele e o colega saíram da viatura e revidaram os disparos. Um dos bandidos também foi baleado, mas conseguiu fugir.

Avelino foi ferido por um tiro no peito, que perfurou o pulmão e também atingiu o coração. O outro policial civil, que não se feriu, colocou o investigador na viatura e o levou para o Hospital Jayme Santos Neves.

Ao dar entrada no hospital, o policial sofreu uma parada cardíaca. A equipe médica conseguiu reanimá-lo. Em seguida, ele foi levado para o centro cirúrgico. O estado de saúde do policial é considerado grave, segundo amigos.

O secretário de Segurança Pública do Estado, André Garcia, classificou os indivíduos presos como altamente perigosos para sociedade e afirmou que Welinton estava foragido. “Ele não deveria estar nas ruas. O nosso trabalho foi retirá-lo novamente de circulação e esperamos que ele não volte mais, porque pelo histórico que ele possui não há condições para que ele conviva com a sociedade”, afirmou.