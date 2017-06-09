Presos acusados de matar sobrinho de um Policial Civil, na Serra

Foram presos nesta sexta-feira (09) os dois acusados do homicídio de Thayan Ferreira de Melo, sobrinho de um Policial Civil, na Serra. O crime foi no domingo, dia 9 de abril, por volta de 16h30, no estacionamento de um campo de futebol do bairro Taquara I, onde acontecia um jogo.

De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra, o local estava lotado e várias pessoas presenciaram o crime. Ainda segundo ele, a vítima foi atraída ao local e um dos indivíduos encostou a arma na lateral esquerda do corpo dela e efetuou um disparo. Thayan ainda conseguiu correr, mas caiu. O comparsa foi atrás e atirou outras seis vezes enquanto estava deitado no chão. A vítima não tinha passagem pela polícia.

A equipe de investigação ouviu algumas testemunhas que estavam no local. O delegado afirmou que, após as investigações, a polícia chegou a Gabriel da Silva Lopes, de 23 anos, e Vitor Pereira Ribeiro, 18, que teriam assassinado Thayan por suspeita de que a vítima estava levando informações de Taquara I para traficantes de Jacaraípe.

Segundo Sandi Mori, foram pedidos os mandados de prisão que foram cumpridos nesta sexta. “Na residência de um deles foi encontrada ainda uma pistola calibre 380 com numeração raspada. Gabriel da Silva Lopes, tem 23 anos, já responde a um homicídio e é investigado por uma dupla tentativa de homicídio, ocorrida no mesmo bairro, em março de 2017, e estava com mandado de prisão por esse homicídio. Ele é um dos chefes do tráfico dos bairros Taquara I e Taquara II. E também tem o Vitor Pereira Ribeiro, 18 anos, que foi encontrado com uma arma de fogo na sua residência e também vai responder por esse homicídio.”