Está na cadeia um dos acusados de participação numa tortura envolvendo três adolescentes na Serra. Os menores, de 14,16 e 17 anos ficaram sob o poder de dois traficantes por quase duas horas. Eles foram confundidos com traficantes rivais, porém, segundo a polícia, os adolescentes nunca se envolveram em atos infracionais. O crime aconteceu no mês de julho.

Your browser does not support the audio element. Preso um dos suspeitos de torturar três adolescentes na Serra

Leonardo Silva Gonçalves, 29 anos, é o chefe do tráfico de drogas em dois bairros da cidade. Foi ele quem ordenou que os menores fossem torturados. Leonardo foi preso no dia 15. O suspeito tem várias passagens pela polícia. Já David Willian Pereira da Silva, 29 anos, gerente do tráfico, está foragido. Foi ele que abordou os adolescentes e gravou vários vídeos com os garotos praticando atos libidinosos sob a ameaça de um revólver. As imagens circularam em vários grupos do whatsapp.

No momento da prisão, Leonardo estava com 23 quilos de maconha em um apartamento no bairro onde o crime aconteceu. A operação foi realizada em conjunto com Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e a Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (Deten).

O delegado Lorenzo Pazolini, titular da DPCA, conta como o crime aconteceu. “Esses meninos foram rendidos numa tarde de domingo, por volta das 15h. Eram três adolescentes que estavam indo jogar futebol. Ele foram obrigados a se deslocar para um matagal onde foram obrigados a realizar uma série de atos libidinosos e tiveram contato com substância entorpecente”, disse.

Segundo o delegado, dias depois do crime, os acusados procuraram as família das vítimas para pedir desculpas pelo ocorrido. “Eles viram que aqueles adolescentes não tinham envolvimento com o tráfico e procuraram a família de alguns deles para pedir desculpas, pois, viram que os adolescentes não tinham qualquer tipo de ligação com atividade criminosa ou atos infracionais”, destacou.