Preso suspeito de roubos a cargas no Espírito Santo

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (30) Roberto Carlos Teixeira, 32 anos. Ele é suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas no Espírito Santo. Nos últimos nove meses Roberto Carlos teria participado de pelo menos quatro roubos do tipo. As cargas foram avaliadas em mais de R$ 170 mil. Ele foi preso em casa, no bairro Rio Marinho, Vila Velha. Na residência do suspeito a polícia encontrou um Fiat Strada roubado e produtos veterinários que seriam de um assalto.O suspeito nega participação em roubos de cargas, porém, o delegado Tarcísio Otoni, da Delegacia de Segurança Patrimonial, afirma que a polícia não tem dúvidas de que Roberto Carlos faz parte de uma quadrilha especializada. Segundo o delegado, o suspeito teria envolvimento no roubo de uma carga de equipamentos eletrônicos, avaliada em R$ 800 mil, no Sul do Estado, na semana passada. Ele iria receber R$ 10 mil pela participação. A polícia já investigava o suspeito há alguns meses. No dia 12 de junho, durante uma busca na casa da mãe de Roberto, no bairro São Conrado, Vila Velha, a polícia encontrou eletrodomésticos e peças automotivas. Os produtos seriam de roubos registrados nos meses de março e abril deste ano.