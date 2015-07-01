Preso suspeito de roubos a cargas no Espírito Santo

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (30) Roberto Carlos Teixeira, 32 anos. Ele é suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas no Espírito Santo. Nos últimos nove meses Roberto Carlos teria participado de pelo menos quatro roubos do tipo. As cargas foram avaliadas em mais de R$ 170 mil. Ele foi preso em casa, no bairro Rio Marinho, Vila Velha. Na residência do suspeito a polícia encontrou um Fiat Strada roubado e produtos veterinários que seriam de um assalto.O suspeito nega participação em roubos de cargas, porém, o delegado Tarcísio Otoni, da Delegacia de Segurança Patrimonial, afirma que a polícia não tem dúvidas de que Roberto Carlos faz parte de uma quadrilha especializada. Segundo o delegado, o suspeito teria envolvimento no roubo de uma carga de equipamentos eletrônicos, avaliada em R$ 800 mil, no Sul do Estado, na semana passada. Ele iria receber R$ 10 mil pela participação. A polícia já investigava o suspeito há alguns meses. No dia 12 de junho, durante uma busca na casa da mãe de Roberto, no bairro São Conrado, Vila Velha, a polícia encontrou eletrodomésticos e peças automotivas. Os produtos seriam de roubos registrados nos meses de março e abril deste ano.
-Preso suspeito de roubos a cargas no Espirito Santo - CBN VITÓRIA - 2.35s - 30-06-15.mp3
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Quadrilha na mira da políciaSegundo delegado, Roberto Carlos trabalha para um mandante, que oferece arma de fogo, veículo e galpão para esconder a carga. A polícia trabalha para prender o restante da quadrilha e o líder. As cargas roubadas eram diversas, como medicamentos veterinários, eletrodomésticos, eletrônicos e peças automotivas, de acordo com o delegado. “Não existe carga específica, mas há encomendas de cargas. As investigações continuam para saber quem são essas pessoas que estão encomendando essas cargas”, disse Otoni. Segundo o delegado, apesar de utilizar uma pistola para render os motoristas, a quadrilha não era violenta.“O grupo não era de usar violência. Eles mostravam a arma para o motoristas, que já é orientado a não reagir, faziam a transferência da carga e, depois, com a carga já em local seguro, o motorista e o caminhão roubado eram liberados”, disse.Roberto Carlos já tinha passagem pela polícia por receptação, porte ilegal de arma e roubo. Ele foi autuado nesta terça por receptação, roubo, emprego de arma de fogo e privação da liberdade.