Preso o mentor do roubo de carga milionária no Aeroporto de Vitória

Mais de um ano após o roubo de uma carga milionária no Aeroporto de Vitória, a polícia prendeu o suspeito de ter sido o mandante e articulador de todo o crime. Alcenir Pereira dos Santos, de 37 anos, é considerado, inclusive, o maior receptador de cargas do Espírito Santo, e já respondia a 12 processos na Justiça. Ele foi preso em Vitória e negou o envolvimento com o crime.

O roubo da carga ocorreu em maio do ano passado, quando uma quadrilha armada entrou com um caminhão-baú no galpão da empresa aérea TAM, no Aeroporto de Vitória, rendeu sete funcionários e levou um carregamento de smartphones e canetas avaliado em R$ 1,296 milhão. Em agosto, um dos executores do assalto, Leonardo Inocêncio, foi preso. Segundo a polícia, outras quatro pessoas participaram do roubo.

O chefe da Divisão de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio, delegado Guilherme Daré, explicou como foi a atuação de Alcimar no roubo de cargas do aeroporto. “Ele planejou todo o roubo, arranjou o pessoal, articulou, financiou, e depois, com a carga, conseguiu fazer a revenda para outro Estado”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Nos roubos de cargas, Alcimar planeja, dá os recursos materiais, financeiros, armas e remunera os executores. Segundo a polícia, ele foi o mandante de pelo menos cinco roubos de carga que aconteceram esse ano na Grande Vitória. O último foi de uma carga de monitores de computador avaliada em R$ 180 mil, localizada em um galpão na Serra, na última sexta-feira (26). Ele chegou a ser preso, mas pagou fiança de R$ 7 mil e foi liberado.

E foi pela participação neste crime que a polícia chegou até Alcimar. Por conta do roubo dos monitores, ele foi intimado a comparecer no Fórum de Vitória, de acordo com o delegado.

“Nesse trabalho de investigações, a polícia não conseguia prender porque não conseguia localizá-lo. Como nós tínhamos informações precisas de que ele iria estar no Fórum ontem (quinta), obtemos o mandado de prisão rapidamente e conseguimos prendê-lo. Nós não tínhamos o mandado de prisão ainda, porque se ele soubesse, se esconderia e a gente não conseguiria localizá-lo”, declarou o delegado.