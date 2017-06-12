Preso integrante de quadrilha que sequestrou empresário em 2009

O último integrante de uma quadrilha que sequestrou um empresário do ramo de investimentos imobiliários, em junho de 2009, foi preso na manhã desta segunda-feira (12). Na época do crime, o empresário foi abordado por quatro pessoas quando ele saía de um restaurante em Goiabeiras, Vitória. A vítima ficou em poder dos sequestradores por cerca de seis horas. Após pagamento de fiança de U$ 150 mil, ele foi liberado, porém, antes disso, acabou torturado pelos criminosos.

Segundo a polícia, cinco pessoas participaram do crime. Todas foram presas na época, porém, Leoni Pagotto Simões, que tinha 23 anos, conseguiu o direito de aguardar o julgamento em liberdade depois de ficar um ano na detenção. No último mês, ele foi condenado a oito anos e seis meses de prisão em regime fechado, pelos crimes de sequestro e extorsão.

Leoni foi preso na residência dele, em Jardim Camburi. Segundo o delegado Júlio César de Oliveira, ele teve participação no sequestro. “Em 2009, ele cedeu a casa da família para servir de cativeiro para o sequestro de um empresário na Grande Vitória”, contou.