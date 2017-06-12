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EM VITÓRIA

Preso integrante de quadrilha que sequestrou empresário em 2009

Publicado em 12 de Junho de 2017 às 18:45

Publicado em 

12 jun 2017 às 18:45
O último integrante de uma quadrilha que sequestrou um empresário do ramo de investimentos imobiliários, em junho de 2009, foi preso na manhã desta segunda-feira (12). Na época do crime, o empresário foi abordado por quatro pessoas quando ele saía de um restaurante em Goiabeiras, Vitória. A vítima ficou em poder dos sequestradores por cerca de seis horas. Após pagamento de fiança de U$ 150 mil, ele foi liberado, porém, antes disso, acabou torturado pelos criminosos.
Segundo a polícia, cinco pessoas participaram do crime. Todas foram presas na época, porém, Leoni Pagotto Simões, que tinha 23 anos, conseguiu o direito de aguardar o julgamento em liberdade depois de ficar um ano na detenção. No último mês, ele foi condenado a oito anos e seis meses de prisão em regime fechado, pelos crimes de sequestro e extorsão.
Leoni foi preso na residência dele, em Jardim Camburi. Segundo o delegado Júlio César de Oliveira, ele teve participação no sequestro. “Em 2009, ele cedeu a casa da família para servir de cativeiro para o sequestro de um empresário na Grande Vitória”, contou.
Leoni confirma que cedeu a casa para ser usada no cativeiro, porém, nega participação no sequestro. Ele afirmou que na época tinha uma dívida de drogas de R$ 10 mil com traficantes. Como não tinha como pagar a dívida, cedeu a casa e a dívida foi perdoada.

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