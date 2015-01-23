Foi preso nesta quinta-feira (22), o terceiro suspeito de envolvimento no crime que aconteceu em maio do ano passado, depois de uma briga na antiga boate Twister, em Cariacica. Flávio Cardoso Xavier, de 37 anos, é ex-policial militar e apontado pela Polícia Civil de ter efetuado o disparo que matou o adolescente Breno de Jesus Siqueira, de 16 anos.O crime aconteceu em frente a um posto de combustível, perto da boate, na BR 262. De acordo com a polícia, Breno e o amigo, 19, estavam dentro da boate. Eles se envolveram em uma briga e foram expulsos do local. Depois disso foram até o bairro Itaquari, onde pegaram uma arma e seguiram de motocicleta até a frente da boate. Chegando lá, eles efetuaram vários disparos para o alto.

Your browser does not support the audio element. Preso ex-policial envolvido em assassinato na frente de boate em Cariacica

De acordo com a polícia, Flávio, o dono da boate, André Brandão Borchardt, 24 anos, que foi preso esta semana, e o segurança Wallas Damasceno Valadares, 28, preso no final de dezembro, viram os disparos e seguiram de carro em direção aos dois jovens.

Breno guiava a moto, porém, ela apresentou defeito e ele decidiu empurrá-la até o posto de combustível. Foi neste momento que os jovens foram atingidos pelos disparos. Breno foi atingido por um tiro nas costas e morreu depois de dar entrada no hospital, já o amigo levou um tiro no pé e outro na coxa e sobreviveu.

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Cariacica, João Paulo Pinto, Flávio foi expulso da Polícia Militar há cerca de cinco anos, por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi preso em casa, no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha. Com ele a polícia encontrou uma pistola 380 com o porte vencido. O ex-policial se preparava para fugir quando foi preso.

“Quando revistamos o veículo dele vimos que ele estava cheio de roupa e com muita alimentação. Ele afirma que iria para Nova Venécia, por orientação do seu advogado, para ficar escondido”, afirmou.

Segundo o delegado, o ex-policial nega a participação no crime. “Ele nega que atirou. Sabemos que o crime foi praticado em vingança a atitude deles de retornarem a boate e efetuarem disparos para o alto, mas ele nega e não dá explicações sobre isso”, contou à Rádio CBN.

Entretanto, para a polícia, não restam dúvidas que o empresário André foi o mandante do crime e Flávio, quem efetuou o disparo. “A polícia não tem dúvida nenhuma que foi um crime orquestrado a mando do André, ele também foi coautor, porque dirigiu o veículo e que teve a participação de seus dois seguranças”, disse.