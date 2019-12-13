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Em flagrante

Preso com 100 pinos de cocaína em copo de milk shake

 Suspeito colocou a droga no copo na tentativa de despistar os agentes da Guarda Municipal

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 13:16

Publicado em 

13 dez 2019 às 13:16
Kelvin foi detido com 100 pinos de cocaína Crédito: Divulgação
Um homem foi preso quando andava pelas ruas do bairro Ibes, em Vila Velha, carregando 100 pinos de cocaína. Ele ainda tentou se livrar da droga colocando em um copo de milk shake e jogando embaixo de um carro, mas acabou sendo flagrado por agentes da guarda municipal.
De acordo com os agentes que efetuaram a prisão, eles faziam um patrulhamento na Praça do Ibes quando viram Kelvin Anthonni Brandão Pratti, de 21 anos, caminhando.
Segundo os guardas, uma atitude suspeita foi o que despertou a atenção: o jovem estava tomando milk shake e, ao avistar a equipe, jogou o copo embaixo de um carro. Em seguida, correu e entrou em um bar. "Prosseguimos até o bar, fizemos a abordagem e retornamos até o veículo. Constatamos ali a cocaína", contou o subinspetor Borges, da Polícia Militar.
Segundo os agentes, o suspeito negou que a droga pertença a ele. Mas, mesmo assim, acabou detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Os agentes informaram que o local em que Kelvin foi detido é de intenso tráfico de drogas, mas eles garantem que fazem patrulhamento de rotina no combate ao crime.
"Um trabalho que a gente está fazendo, investigando, passa sempre e acompanhando os passos deles. Uma hora a gente consegue acertar o cara que está vendendo", garante o subinspetor Borges.

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