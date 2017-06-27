Crédito: Carlos Alberto Silva

Em visita ao Estado para avaliar a situação dos presídios capixabas, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ministra Carmem Lúcia, disse que ficou com uma boa impressão das unidades visitadas, por não estarem superlotadas e oferecerem uma boa estrutura. A ministra esteve no Presídio Feminino de Cariacica e na Penitenciária de Segurança Máxima II, Viana. Entretanto, para a Defensoria Pública, essas duas unidades não representam a realidade carcerária do Estado.

Your browser does not support the audio element. Presídios visitados por Ministra não representam realidade do Estado

A coordenadora do Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública Estadual, Roberta Ferraz, destaca que esse dois presídios são considerados modelos, pois, eles são os únicos do Estado que não estão com superlotação. Ela reclama que toda vez que há alguma visita aos presídios do Estado, apenas esses dois são avaliados.

“Quando o ministro Ricardo Lewandowski veio aqui ele também foi encaminhado para o Presídio Feminino e para a Penitenciária de Segurança Máxima II”, contou.

Segundo Ferraz, bem ao lado da Penitenciária de Viana, na Penitenciária de Segurança Máxima I, a ministra poderia encontrar um presídio bem diferente, com problemas estruturantes e superlotação. Ela relata que o local é totalmente insalubre.

“Muito vazamento, muito mofo, não tem ventilação nem iluminação nas telas e há muita infiltração. Isso transforma o ambiente do preso em insalubre. Fora isso, em uma cela que deveria ter quatro apenados, por causa da superlotação, ficam sete, oito e até 10 pessoas em um espaço que deveria ter apenas quatro”, contou.

Por nota, a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Estado informou que foi a Ministra que escolheu quais presídios seriam visitados. A informação também foi confirmada pelo juiz Carlos Eduardo Lemos, titular da 7ª Vara Criminal de Vitória. O magistrado destacou que o sistema prisional não é de competência do poder judiciário, mas do Executivo Estadual. Segundo ele, ao judiciário cabe agilizar o andamento e análise dos processos de execução.

Carlos Eduardo Lemos admite que o sistema prisional capixaba tem alguns problemas, mas ele destaca que a situação melhorou nos últimos anos.

“O sistema prisional capixaba tem hoje deficiências, atualmente, temos mais de cinco mil vagas deficitárias, precisamos de mais vagas. Mas também temos consciência e quem viveu num passado próximo e conheceu o sistema prisional sabe que há 10 anos ele foi considerado o pior do país. Hoje, sem medo de errar, temos certeza que hoje somos referência”, afirmou.

Os problemas encontrados na Penitenciária de Segurança Máxima I, levaram a Defensoria Pública a entrar com um pedido de interdição na Justiça, que ainda será julgado.

Procurada, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o Estado possui 35 unidades prisionais e que mantém alto padrão de controle e segurança em todas elas, assegurando aos detentos condições dignas de abrigamento e ressocialização.