A população carcerária do Estado receberá a vacina contra a febre amarela a partir da próxima semana. Em Viana, seis mil doses serão aplicadas nos detentos na próxima terça-feira, dia 07. Em Vila Velha, os reclusos do Presídio de Xuri também vão receber a vacina nos próximos dias.

A Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) já solicitou aos municípios onde há presídios para que sejam disponibilizadas doses da vacina contra a febre amarela para imunizar todos os detentos do Estado.

A vacinação nos presídios capixabas vai começar pelo Complexo Prisional de Viana. O secretário de Saúde do município, Wanderson Bueno, destacou que na próxima terça, agentes da Secretaria de Justiça vão passar por uma capacitação para administrar as doses nos detentos.

“Teremos uma equipe fazendo o treinamento dos profissionais da Secretaria de Justiça que trabalham dentro do complexo prisional, que vão fazer a aplicação dessas doses”, contou.

Your browser does not support the audio element. Presídios começam a vacinar presos contra a febre amarela na próxima terça

O secretário salientou que a imunização da população carcerária é um dever do município. “Como é uma população de Viana, embora seja provisória, faz parte do município. Por isso, a vigilância estadual repassa as vacinas para o município e nós repassamos para o sistema prisional”, contou.