O local onde está preso Hilário Frasson, acusado de crime de mando no assassinato da ex-esposa, a médica Milena Gotardi, teve pouca movimentação neste sábado. A unidade que funciona como presídio, onde ficam policiais civis detidos, está localizado em Novo México, Vila Velha. Do lado de fora da unidade, na Rua Jorge Majestade, que fica anexo à unidade a delegacia distrital do bairro, é possível ver, por uma grade, os detidos tomando banho de sol, mas Hilário não estava entre eles. Quem circula pela região, diz que, por isso, alguns banners foram colocados para bloquear a visão de quem passa pelo lado de fora.

Normalmente, o espaço para o banho de sol é usado durante três horas pela manhã, entre 9 e 12 horas, e de tarde, entre 14 e 17 horas, segundo policiais civis ouvidos pela reportagem. Hilário está em prisão temporária, com duração de até trinta dias, prorrogáveis para mais trinta. A Polícia Civil afirmou, em nota, que não fala sobre presídios por motivos de segurança, mas segundo agentes ouvidos pela reportagem, o espaço em Novo México é provisório, já que o espaço da antiga delegacia do Centro de Vila Velha, que era usado para isso, está em reformas.

Your browser does not support the audio element. Presídio onde está Hilário Frasson tem banho de sol duas vezes ao dia

Já dentro da unidade de Novo México não há grades ou celas como uma prisão comum. Na verdade existem quatro quartos, com dois ou três beliches cada, separadas da delegacia por uma chapa de metal - uma espécie de muro. O acesso ao pátio é feito por um portão, que fica fechado quando os presos não estão em banho de sol. Segundo informações de um policial civil, Hilário Frasson está calmo e não tem saído para o pátio. Quando a reportagem esteve no local, outros presos entraram para o prédio para não serem registrados.

ALIMENTAÇÃO

A alimentação é feita pelos próprios presos, com fogão e outros itens de cozinha disponíveis para eles, além dos alimentos a serem preparados. Visitas só aos domingos. Apenas advogados podem entrar em outros dias da semana.