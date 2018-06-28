Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Sem alvará

Presídio de Viana: 30 dias para atender exigências dos Bombeiros

Imóvel não possui alvará do Corpo de Bombeiros e não tem projeto técnico contra incêndio e pânico, segundo MPES

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 17:38

Publicado em 

28 jun 2018 às 17:38
Crédito: Arquivo | A Gazeta
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) determinou que o Estado cumpra, em até 30 dias, as exigências do Corpo de Bombeiros para a regularização da Penitenciária de Segurança Média I, em Viana. Caso a decisão não seja cumprida, o presídio corre o risco de ser interditado. A decisão foi tomada a partir de um pedido do Ministério Público Estadual (MPES), que aponta problemas como ausência de alvará dos Bombeiros e falta de projeto técnico contra incêndio e pânico.
Presídio de Viana, 30 dias para atender exigência dos Bombeiros
Em fevereiro do ano passado, o Corpo de Bombeiros produziu um relatório que indica que o projeto técnico contra incêndio e pânico não foi apresentado pelo Estado, que é responsável pela penitenciária. No agravo de instrumento interposto pelo MPES, é citado um trecho do relatório em que se alega que “as medidas de segurança contra incêndio e pânico (Extintores, Iluminação de Emergência, Sistema Hidráulico Preventivo) estão em perfeito funcionamento.” No entanto, aponta irregularidades, como em placas de sinalização de saídas de emergência.
O agravo de instrumento foi interposto no contexto de uma ação civil pública promovida pelo MPES. Na ação, o órgão cita reclamações de servidores a respeito da segurança contra incêndios. Já no agravo de instrumento, o MPES afirma que o Estado, ao se manifestar no âmbito da ação civil pública, apresentou uma defesa de caráter apenas processual, “sem enfrentar abertamente o mérito da questão”. Por conta disso, o Ministério Público afirma que “a presunção, portanto, é de que a irregularidade permanece”.
Acionado pela reportagem da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), o secretário de Estado da Justiça, Walace Pontes, destacou que a decisão da Justiça será cumprida e todas as irregularidades serão sanadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados