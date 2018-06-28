Presídio de Viana: 30 dias para atender exigências dos Bombeiros

Crédito: Arquivo | A Gazeta

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) determinou que o Estado cumpra, em até 30 dias, as exigências do Corpo de Bombeiros para a regularização da Penitenciária de Segurança Média I, em Viana. Caso a decisão não seja cumprida, o presídio corre o risco de ser interditado. A decisão foi tomada a partir de um pedido do Ministério Público Estadual (MPES), que aponta problemas como ausência de alvará dos Bombeiros e falta de projeto técnico contra incêndio e pânico.

Your browser does not support the audio element. Presídio de Viana, 30 dias para atender exigência dos Bombeiros

Em fevereiro do ano passado, o Corpo de Bombeiros produziu um relatório que indica que o projeto técnico contra incêndio e pânico não foi apresentado pelo Estado, que é responsável pela penitenciária. No agravo de instrumento interposto pelo MPES, é citado um trecho do relatório em que se alega que “as medidas de segurança contra incêndio e pânico (Extintores, Iluminação de Emergência, Sistema Hidráulico Preventivo) estão em perfeito funcionamento.” No entanto, aponta irregularidades, como em placas de sinalização de saídas de emergência.

O agravo de instrumento foi interposto no contexto de uma ação civil pública promovida pelo MPES. Na ação, o órgão cita reclamações de servidores a respeito da segurança contra incêndios. Já no agravo de instrumento, o MPES afirma que o Estado, ao se manifestar no âmbito da ação civil pública, apresentou uma defesa de caráter apenas processual, “sem enfrentar abertamente o mérito da questão”. Por conta disso, o Ministério Público afirma que “a presunção, portanto, é de que a irregularidade permanece”.